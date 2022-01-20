Vikings: Valhalla dizisinden resmi fragman yayınlandı! Netflix dizisi Vikings: Valhalla ne zaman başlıyor?

Netflix, yayın platformunda 25 Şubat'ta gösterime girecek orijinal ‘Vikings’ destanının yan dizisi ‘Vikings: Valhalla’ için bir tanıtım fragmanı yayınladı. Günümüzün en popüler yapımlarından biri olan Vikings dizisinden 100 yıl sonra geçecek olan Netflix dizisi Vikings: Valhalla'da, Danimarka Kralı Canute ve İskandinav kaşif Leif Erikson gibi tarihi isimler bulunacak. Dizinin 24 bölümden oluşacak ve 25 Şubat 2022'de yayınlanacak.

BİN YIL ÖNCESİNİ ANLATIYOR

‘Vikings: Valhalla’, bin yıldan fazla bir süre önce, 11. yüzyılın başlarında, tarihteki ünlü Vikinglerin, özellikle de kaşif Leif Eriksson (Sam Corlett), kız kardeşi Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) ve İskandinav prensi Harald Sigurdsson'un (Leo Suter) maceralarını anlatıyor.

‘Vikings: Valhalla’da Corlett, Gustavsson ve Suter'in yanı sıra Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Caroline Henderson, Laura Berlin ve David Oakes da rol alacak. Yönetici yapımcılar arasında Jeb Stuart, Morgan O'Sullivan, Michael Hirst, Sheila Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh ve Alan Gasmer yer alıyor. Stuart, aynı zamanda showrunner olarak da görev yapıyor. “Vikingler: Valhalla” MGM Televizyonu tarafından çekiliyor.

