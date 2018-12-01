MAGAZİN

Vildan Atasever ve Hande Erçel karşı karşıya

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.12.2018 17:13 | Son Güncelleme

Yeni yılda ekrana gelmeye hazırlanan ‘Halka’ ve ‘Sıfır Noktası’ adlı dizilerle seyircinin karşısına çıkacak olan Hande Erçel ile Vildan Atasever’in reyting yarışı başlıyor.

Vildan Atasever ve Hande Erçel karşı karşıya

Ayaklıgazete'de yer alan habere göre, Ocak ayında TRT 1 ekranlarında iki iddialı proje seyircisiyle buluşacak ve Hande Erçel ile Vildan Atasever arasında reyting yarışı yaşanacak.

‘Halka’ dizisinde rol alacak olan Hande Erçel ile ‘Sıfır Noktası’ adlı projede kamera karşısına geçmeye hazırlanan Vildan Atasever, aynı kanalda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Yeni projeleriyle uzun bir aradan sonra ekranlara dönen ikili, şu sıralar projeleri için harıl harıl çalışıyor. Atasever, rolü için düzenli spor yaparak 5 kilo verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Vildan Atasever hande erçel

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