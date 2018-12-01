Vildan Atasever ve Hande Erçel karşı karşıya

Ayaklıgazete'de yer alan habere göre, Ocak ayında TRT 1 ekranlarında iki iddialı proje seyircisiyle buluşacak ve Hande Erçel ile Vildan Atasever arasında reyting yarışı yaşanacak.

‘Halka’ dizisinde rol alacak olan Hande Erçel ile ‘Sıfır Noktası’ adlı projede kamera karşısına geçmeye hazırlanan Vildan Atasever, aynı kanalda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Yeni projeleriyle uzun bir aradan sonra ekranlara dönen ikili, şu sıralar projeleri için harıl harıl çalışıyor. Atasever, rolü için düzenli spor yaparak 5 kilo verdi.



