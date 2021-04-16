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Vin Diesel’den şaşırtan Paul Walker açıklaması: 'Onun gönderdiğini düşündüm'

16.04.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel bir aksiyon serisi olan Hızlı ve Öfkeli’nin başrol oyuncusu Vin Diesel, John Cena'nın Paul Walker tarafından gönderildiğini düşündüğünü söyleyen bir açıklama yaparak herkesi şaşırttı.

Vin Diesel’den şaşırtan Paul Walker açıklaması: 'Onun gönderdiğini düşündüm'

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi Covid-19 yüzünden defalarda ertelendi. Hızlı ve Öfkeli serisinin hayranları yeni filmi merakla beklerken Vin Diesel’den şaşırtan bir Paul Walker açıklaması geldi. John Cena, Fast and Furious 9 filmine Vin Diesel'ın canlandırdığı karakterin kardeşi olarak dahil edildi. Yıldız oyuncu Vin Diesel, vefat etmesiyle tüm dünyayı üzen oyunu Paul Walker'ın John Cena'yı gönderdiğine inandığını belirtti. Yeni filmde Cena'yı Jakob Toretto olarak izleyeceğiz.

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Beyazperde’nin haberine göre; Vin Diesel, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Kardeş rolü hakkında çok önceleri konuşmaya başlamıştık. Sıra oyuncu bulmaya geldiği zaman cevap vermesi çok zor bir bilmece halini aldı. Çok fazla oyuncuyu masaya yatırmıştık. Her aktörü düşündük, çünkü ben çok kültürlü biriyim. Her aktör benim kardeşim olabilir. Bu nedenle metodolojiyi dikkatle ele almak zorundaydık. Çünkü içerisinde Fast 10 ile ilgili açıklama yapacak ya da daha fazla gizem yaratacak cevaplar olacaktı. İki saniyeliğine John Cena fikri geldi. Benim Dom'a bürüneceğim bir nokta var. O bölge, serinin tüm hatıralarına sahip, bir ağırlığı var ve orası filme dahil olmam için bir eğitim merkezi gibi. Bir gün John benimle görüşmeye geldi. Ve size söyleyeceğim şu ki, kulağa çılgınca gelecek ve muhtemelen de öyle. Paul Walker'ın onu gönderdiğini düşündüm. Hiç bunu sorgulamadım bile."

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU

Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır. F9, 18 Haziran 2021'de sinemalardaki yerini alacak.

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Vin Diesel
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