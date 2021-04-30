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Vivo V21 ailesi küresel çıkışını yaptı

30.04.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seride vivo V21, vivo V21 5G ve vivo V21e olmak üzere üç akıllı telefon bulunuyor. Şirket, şimdi planlandığı gibi Hindistan’da da vivo V21 5G’yi piyasaya sürdü.

Vivo V21 ailesi küresel çıkışını yaptı

vivo V21 5G'nin teknik özelliklerine gelirsek; Vivo V21 5G, elfie merkezli bir akıllı telefon olarak karşımıza çıktı. Cihaz, 2404 × 1080 piksel çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına, ekran içi parmak izi sensörüne ve damla çentiğe sahip 6,44 inçlik FHD + AMOLED ekran ile geliyor.

VIVO V21 5G ÖZELLİKLERİ

Telefon, 8 GB RAM ve ihtiyaca göre etkinleştirilebilen veya devre dışı bırakılabilen isteğe bağlı 3 GB sanal RAM ile birleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 800U yonga seti tarafından desteklenmekte. Cihaz, bir MicroSD kart yuvası aracılığıyla genişletme desteğine sahip 128GB / 256GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Bu telefonun en önemli özelliği, OIS ile donatılmış 44MP selfie kamerası. Oysa bu cihazın arka kamera kurulumu, OIS’li 64MP birincil sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensör içeriyor.

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Bağlantı cephesinde, cihaz çift SIM, 5G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.1 ve GNSS’yi (GPS, BEIDOU, GALILEO, GLONASS) destekliyor. Ne yazık ki, telefonda 3,5 mm kulaklık girişi yok ancak ivmeölçer, yakınlık sensörü, pusula, ortam ışığı sensörü ve jiroskop gibi tüm temel sensörlere sahip.

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Akıllı telefon Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1 arayüzü ile çalışıyor. Ayrıca, USB Type-C üzerinden 33W hızlı şarj desteği ile 4.000 mAh pilden güç alıyor. Son olarak, vivo V21 5G, Gün Batımı Parıltısı, Arktik Beyaz ve Alacakaranlık Mavisi olmak üzere üç renk seçeneği ile geliyor. İlk iki renk seçeneği 159.68 x 73.90 x 7.39mm boyutlarında ve 177g ağırlığında. Mavi renk çeşidi sırasıyla 7,29 mm ve 176 g ile daha ince ve daha açık.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon 5G
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