Vivo X60t Pro 33W hızlı şarjla geliyor

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Vivo model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli üretici önümüzdeki günlerde X60t Pro modelini satışa sunacak. Daha önce sızdırılan bilgilerde bu modelin bazı özellikleri zaten ortaya çıkmıştı. Nitekim şimdi de telefonun 33W hızlı şarj özelliği ile geleceği kesinleşmiş oldu.

Vivo’nun orta segmentteki modeli geçtiğimiz gün Çin’in sertifikasyon kurumlarından biri olan 3C’nin radarına girdi. Böylece telefonun şarj, hücresel veri ve yonga seti özellikleri netleşmiş oldu.

VIVO X60T PRO NELER SUNACAK?

Vivo yeni modelinde MediaTek’in popüler yonga seti Dimensity 1200’ü tercih etmiş. Bu da telefonda 5G desteğinin olacağı anlamını taşıyor.

Öte yandan telefonda 8GB RAM ve 128 GB da dahili depolama alanı olması bekleniyor. Delikli ekran tasarımıyla geleceği düşünülen telefonda 6.56 inçlik FullHD+ çözünürlüğünde 120 Hz’lik AMOLED ekran kullanılacak. Eğer bir aksilik yaşanmazsa Vivo bu modelinde de 4300 mAh’lık batarya kullanmayı planlıyor.

Peki bu telefonun ülkemize gelme şansı var mı? Vivo geniş bir model yelpazesine sahip olmasına karşın Türkiye pazarında hayli sınırlı sayıda cihazla yer alıyor. Dolayısıyla bu modelin de ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı biraz meçhul diyebiliriz.

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