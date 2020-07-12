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Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever Demirel'e romantik kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 16:52 | Son Güncelleme

Futbolcu Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Demirel, paylaşımına " İyi ki doğdun güzel eşim, çocuklarımın idolü... Hep beraber nice senelere" notunu düştü.

Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever Demirel'e romantik kutlama

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında Volkan Demirel ile evlendi.

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Yeda ve Yade adında kızları bulunan çiftten Zeynep Sever Demirel, 31 yaşına bastı.

Volkan Demirel, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Demirel, çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımına şu notu düştü:

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Seni tanıdığımda 19 yaşında çocuk ruhlu, hayatı çözemeyen, akıllı, zeki ama korkan ve yapacaklarından emin olmayan bir kız vardı karşımda... Seneler geçti, zaman aktı ve beraber o kadar öğrendik, anladık ki hayatı; şimdi hayatımdaki en güçlü insan, en aklı başında ve ne yapacağından emin bir kadın olarak yanımdasın ve her daim yanımda olacaksın. Yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz ve birlikte olduğumuz her şey için teşekkür ederim. İyi ki doğdun güzel eşim, çocuklarımın idolü... Hep beraber nice senelere.

Zeynep Sever Demirel ise eşinin paylaşımına, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

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