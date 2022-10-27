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Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel'e aşkını haykırdı! 'Helal sana kartal avlayan...'

27.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'de kalecilik yapan Volkan Demirel, şimdilerde Hatayspor'da teknik direktörlük yapıyor. Özel yaşamıyla dikkat çeken Volkan Demirel, oyuncu eşi Zeynep Demirel'e aşkını sosyal medyadan haykırdı.

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel'e aşkını haykırdı! 'Helal sana kartal avlayan...'

Volkan Demirel ile 12 yıldır aynı yastığa baş koyan güzel oyuncu Zeynep Demirel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. En son Seksenler dizisinde rol alan Zeynep Demirel'in paylaşımına eşi Volkan Demirel kayıtsız kalamadı.

Zeynep Demirel, Instagram hesabından paylaştığı siyah elbiseli pozuna ''Geçmiş bir zaman'' notunu düştü. Volkan Demirel, eşinin paylaşımına ''Seninle her zaman be Zeyno'' yorumunda bulundu.

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel'e aşkını haykırdı! 'Helal sana kartal avlayan adam'

Volkan Demirel'in yorumuna kısa sürede 500'den fazla beğeni geldi. Sosyal medya kullanıcıları, ''Helal sana kartal avlayan adam'', ''Favori çiftim'' ve ''Bu aşk değil de ne'' gibi yorumlarda bulundu.

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel'e aşkını haykırdı! 'Helal sana kartal avlayan...'

2010 yılında nikah masasına oturan çiftin Yade ve Yeda adında iki kızı var.

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel'e aşkını haykırdı! 'Helal sana kartal avlayan...'

2009 yılında Belçika güzeli seçilen Zeynep Demirel, Türkiye'ye geldikten sonra Volkan Demirel ile tanışmış, ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel'e aşkını haykırdı! 'Helal sana kartal avlayan...'

Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren Zeynep Demirel'in ekranlara dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel'e aşkını haykırdı! 'Helal sana kartal avlayan...'

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Zeynep Demirel, iddialı paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel'e aşkını haykırdı! 'Helal sana kartal avlayan...'

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel'e aşkını haykırdı! 'Helal sana kartal avlayan...'

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel'e aşkını haykırdı! 'Helal sana kartal avlayan...'


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