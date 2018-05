Volkan Demirel, Giuliano ve Hasan Ali Kaldırım Bursaspor maçını değerlendirdi

Yayıncı kuruluşa konuşan Volkan Demirel, “Açıkçası zor maç değil ama biz zorlaştırıyoruz. Aslında hep beraber biraz daha birlikte olsak bunların hiçbiri olmayacak. Maçın başından itibaren Bursaspor tezahürat yapıyor; onları alkışlayanlar var, ıslıklayanlar var. Evet, bu camiada Moussa’yı benden başka kimse daha fazla sevemez. Maçı kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama halen Moussa diye bağırıyoruz ya da başka söylemler oluyor. Bizi aşağıya çekiyor, bunlar. Bugün kazandık, bütün Fenerbahçe taraftarına da armağan olsun. Biraz da kendimize dönüp bakalım. Biz burada ne maçlar kazandık, ne şampiyonluklar aldık. Maalesef ki ben bunu anlayamıyorum. Kendi adıma konuşmak istiyorum; o zaman yapabileceğim şeyleri yapamıyorum ve şu an içeride herkes bunu konuşuyor. Takım olarak zaten bir baskımız var, son haftalara girdik, rakibimize yaklaştık. Puan farkı da daralıyor. Bunlara rağmen istenilen o desteği göremiyoruz. Bize biraz daha saygı göstersinler. Yenildiğimize tepkiler gösterilir ama maç bitsin öncelikle. Ben bunu anlamıyorum. Maç bitince de alkışlanıyoruz. Biz burada taraftarımız mutlu olsun diye mücadele ediyoruz, başka da bir derdimiz yok. İlk önce bu takıma saygı duyulmalı ve bu takım sevilmeli. Çünkü biz nerelerden geldik. Baktığınızda 11 puan fark vardı ama lig uzun maraton ve hatalar da oluyor. Biz şimdi rakibimizi bekleyeceğiz. Hafta içi de bir kupa maçımız var. İnşallah kupayı da kazanıp son 2 haftaya öyle girmek istiyoruz. Bu kupa bizim için artı motivasyon olacaktır. Sahada mücadele eden herkes için biraz daha sevgi, saygı diyorum. Bizler bu armayı, bu formayı taşıyoruz. Bu formaya hizmet eden herkes değerlidir." dedi.

GIULIANO: ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET

Brezilyalı yıldız Giuliano, Bursaspor karşısındaki sakin futbolla kazandıklarını ifade etti.

Rakip takım kalesini Harun Tekin ile girdiği mücadeleyi değerlendirerek sözlerini başlayan Giuliano Victor De Paula, “Açıkçası o pozisyonda kaleciyi görmedim, çünkü pozisyonu takip ediyordum. Çarpıştık ve ben de yere düştüm. O anda biraz acı hissettim ama şu an için bir şeyim yok. İyi olduğumu söyleyebilirim.” dedi.

Giuliano galibiyete ilişkinse, “Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Çok fazla şans yakaladık ama topu bir türlü ağlarla buluşturamadık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık fakat şansız bir gol yedik. Bu gol bizi panik haline sokabilirdi ama biz sakin kalarak maçı çevirdik. Çok önemli bir galibiyet olduğunu biliyorduk.” ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ KALDIRIM: DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım, son dakikada gelen golle çok önemli bir 3 puan aldıklarını ifade etti.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali Kaldırım, “Çok farklı duygular içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Kendi evimizde kazandığımız için çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum; evet, seviniyoruz ama bir durgunluk da var. Kendimden söz etmek istemiyorum, nitekim sevmiyorum da böyle şeyleri ama bugün hasta hasta çıkıp mücadele ettim. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Son dakikada gelen golle birlikte çok önemli bir 3 puan aldık. Kazandık ama üzgünüm. İnsanlar dışarıda Fenerbahçe’nin kadrosunu kötü olduğunu dile getiriyor. Özellikle içeride kaybettiğimiz puanlar olmasa belki de şu an şampiyonluğumuzu ilan edebilirdik. Olmadı, bugün liderle aramızdaki puan farkını kapattık. Bugün kazanmak bizin için önemliydi. Biz Fenerbahçe’yiz ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Sonuç itibariyle oynadığımız oyun futbol ve bu oyunun içinde her şey var. Daha sabırlı olmamız gerekiyor ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Zaman zaman taraftarın tepkisi oluyor ve bu bizi hiçbir zaman ileri atmadı, atmayacak da. Taraftarımızdan ricam şu; son haftalarda taraftarımızın desteğine daha çok ihtiyacımız var. Onların desteğini arkamızda hissetmemiz gerekiyor. Şampiyonluğu kaybedersek maalesef iç saha performansından dolayı kaybetmiş oluruz. Sonradan açıldık, iyi oynuyoruz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Elimizden geleni yapıp önümüze bakmak istiyoruz.” dedi.

Son olarak taraftar hakkında konuşan Hasan Ali, “Taraftarımız kulübün her şeyidir, sahibidir. Şu anda şampiyonluk yarışı veriyoruz. İhtiyacımız olan tek şey, destektir. Bize karşı gösterilen tepkiler hiç kimsenin işine yaramaz.” diyerek sözlerini noktaladı.