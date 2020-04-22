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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in yeni imajı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 09:56 | Son Güncelleme

Kaleci Volkan Demirel'in Belçika güzeli eşi Zeynep Demirel imaj değiştikliğine gitti. Saç rengini radikal bir kararla bakıra boyayan Demirel, sosyal medyayı salladı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in yeni imajı olay oldu

Kaleci Volkan Demirel ile 2010 yılında 2009 Miss Belçika" güzeli Zeynep Sever ile nikah masasına oturdu. İki çocuk annesi Zeynep Demirel, şu sıralar koronavirüs nedeniyle evden dışarı çıkamıyor.

Ekran Alıntısı

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Vaktini YouTube kanalına video çekerek ve spor yaparak geçiren Zeynep Demirl, imaj değişikliğine gitti. Yıllardır görmeye alışık olduğumuz siyah saçlarını bakır rengine boyayan Demirel, yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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SİYAH SAÇLAR GİTTİ

Zeynep Demirel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Demirel, saçlarının peruk olduğunu düşünenlere de yanıt verdi.

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"İlk şoku atlattıysanız eğer söyleyeyim: peruk değil. Yaptım oldu ve ben çok beğendim. Bu da şu demek 'dünya alem birleşse kimseyi dinlemem'. Alışın zamanla siz de seveceksiniz...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BU NASIL DURUŞ DUDAKLARI NE İŞ O TAYT NEDİR YATAK ODASI KIYAFETİ İLE YAZIK KADINLARIN KALİTESİ BIRAKMADINIZ
hayat size güzel
bize ne kardesim insanlar ne halde bunlar neyin peşinde
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