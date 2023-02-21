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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever "Bilmediğimden soruyorum" diyerek sitem etti

21.02.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremi Hatay'da yaşayan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Zeynep Sever çadır sorusuyla gündem oldu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever "Bilmediğimden soruyorum" diyerek sitem etti

Kahramanmaraş merkezli iki depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel o günlerde yardım çığlıklarından bulunmuştu.

Sağ salim İstanbul'a dönen Zeynep Sever yardım kampanyaları için harekete geçti. Geçtiğimiz gün Hatay'da gerçekleşen depremden sonra Zeynep Sever çadır konusunda sitemde bulundu.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel paylaşımında "Bilmediğimden soruyorum, ülkedeki çadır stokları tükendi üretim de zaman alıyor tamam. Milyarlar toplandı dışarıdan tedarik de mi edilemiyor bu çadırlar" dedi.

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Volkan Demirel zeynep sever sosyal medya

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