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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel karın kaslarını sergiledi! "Volkan Demirel çok şanslı"

08.04.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel son zamanların en çok takip edilen isimlerinden biri haline geldi. Aktif sosyal medya kullanıcısı olan Zeynep Sever Demirel tarzıyla dikkat çekiyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel karın kaslarını sergiledi! "Volkan Demirel çok şanslı"

Ünlü futbolcu Volkan Demirel ile 2010 yılında hayatını birleştiren Zeynep Sever Demirel 2 çocuk annesi. Kusursuz fiziğiyle Instagram'da ilgi odağı olan Zeynep Sever Demirel bu defa karın kaslarıyla dikkat çekti.

ZEYNEP SEVER DEMİREL KARIN KASLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Zeynep Sever Demirel bikinili ve dekolteli pozlarının ardından bu sefer karın kaslarıyla dikkat çekti.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel karın kaslarını sergiledi!

Evde verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan Zeynep Sever Demirel, karın kaslarıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel karın kaslarını sergiledi!

32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel'in pozuna, "Volkan Demirel çok şanslı", "Çok beğeniyorum ve çok seviyorum sizi" gibi yorumlar geldi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel karın kaslarını sergiledi!

Zeynep Sever Demirel son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel karın kaslarını sergiledi!

Cesur tercihleriyle çok konuşulan Demirel binlerce beğeni alıyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel karın kaslarını sergiledi!

Geçtiğimiz haftalarda bikinili pozlarını paylaşmış ve oldukça konuşulmuştu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel karın kaslarını sergiledi!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel karın kaslarını sergiledi!


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