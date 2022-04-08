Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel karın kaslarını sergiledi! "Volkan Demirel çok şanslı"

Ünlü futbolcu Volkan Demirel ile 2010 yılında hayatını birleştiren Zeynep Sever Demirel 2 çocuk annesi. Kusursuz fiziğiyle Instagram'da ilgi odağı olan Zeynep Sever Demirel bu defa karın kaslarıyla dikkat çekti.

ZEYNEP SEVER DEMİREL KARIN KASLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Zeynep Sever Demirel bikinili ve dekolteli pozlarının ardından bu sefer karın kaslarıyla dikkat çekti.

Evde verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan Zeynep Sever Demirel, karın kaslarıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.

32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel'in pozuna, "Volkan Demirel çok şanslı", "Çok beğeniyorum ve çok seviyorum sizi" gibi yorumlar geldi.

Zeynep Sever Demirel son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

Cesur tercihleriyle çok konuşulan Demirel binlerce beğeni alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda bikinili pozlarını paylaşmış ve oldukça konuşulmuştu.



