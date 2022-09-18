Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever derin yırtmacıyla olay oldu! Takipçilerinden tam not aldı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Zeynep Sever Demirel hem güzelliği hem de iddialı sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı pozlarına bir yenisini daha ekleyen Demirel, o pozla olay oldu.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Zeynep Sever'in derin yırtmaçlı pozunu takipçileri çok beğendi.

"Nazar değmesin", "Dünyanın en güzel kadını" gibi yorumlar geldi.

İki çocuk annesi Demirel düzgün fiziğiyle de beğeni topluyor.

Ailesiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...





