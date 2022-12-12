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Volkan Severcan'dan müjdeli haber!

12.12.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Severcan'ın kızı Melis Severcan, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu, müjdeli haberi, "Masal'ımız dünyaya geldi. 'Dede' unvanımı dört bir yana duyururum" sözleriyle duyurdu.

Volkan Severcan'dan müjdeli haber!

Oyuncu Volkan Severcan'ın kızı Melis Severcan, 2021'in Nisan ayında uzun zamandır birlikteliğini sürdürdüğü iş insanı Canset Yavuz ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, ilk çocuklarına kavuştu.

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DEDE OLDU

İlk kez dede olma sevincini yaşayan Volkan Severcen, hastane odasında ailesiyle çekilen bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Çok şükür Masal’ımız dünyaya geldi. Bugünden itibaren 'dede' unvanımı dört bir yana duyururum. Hoş geldin Masal’ım... Canım Kızım Melis'im, canım oğlum Canset’im yepyeni bir sayfa artık hayatınızda... Anne ve baba olmak bana göre erişilebilecek en kutsal mertebelerden biri. Allah, mutluluklarını daim etsin, Masal’ımı kem gözlerden korusun, şans, bereket, huzur ve mutluluk versin.

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