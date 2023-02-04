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Vücudunda resmen boş yer kalmadı! Dövmelerini göstermek için iç çamaşırlarıyla vedalaşıp çırılçıplak kaldı

04.02.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada dövme modeli olarak tanınan Kerstin Tristan vücudunun büyük bir bölümünü kaplayan mürekkeplerini göstermek için cesur bir paylaşıma imza attı. Dövmeleri için yaklaşık 25 bin sterlin (yaklaşık 567 bin TL) harcayan Tristan, hayranlarının vücut sanatına göz atması için çırılçıplak kaldığı anları paylaşmaktan çekinmedi.

Vücudunda resmen boş yer kalmadı! Dövmelerini göstermek için iç çamaşırlarıyla vedalaşıp çırılçıplak kaldı

Almanya’da yaşayan 56 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kerstin Tristan vücudunun büyük bir bölümü kaplayan dövmeleri sayesinde sosyal medyada popüler olmayı başardı. Yüzü dışında bedeninin her yeri dövmelerle kaplı olan Tristan oturma odasında yaptığı bir fotoğraf çekiminde kıyafetlerini çıkartarak ayna karşısına geçti. Sıklıkla sosyal medya hesaplarından çıplak kaldığı pozları paylaşan fenomen ismin gönderisi hayranlarından beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Oturma odasından ev hallerini doğal bir şekilde paylaşan fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten ilham verici” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Diğerlerinin ne söylediğini umursamadan yaptığın paylaşımlar inanılmaz” yorumunu yaptı.

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sosyal medya dövme

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