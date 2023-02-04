Vücudunda resmen boş yer kalmadı! Dövmelerini göstermek için iç çamaşırlarıyla vedalaşıp çırılçıplak kaldı

Almanya’da yaşayan 56 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kerstin Tristan vücudunun büyük bir bölümü kaplayan dövmeleri sayesinde sosyal medyada popüler olmayı başardı. Yüzü dışında bedeninin her yeri dövmelerle kaplı olan Tristan oturma odasında yaptığı bir fotoğraf çekiminde kıyafetlerini çıkartarak ayna karşısına geçti. Sıklıkla sosyal medya hesaplarından çıplak kaldığı pozları paylaşan fenomen ismin gönderisi hayranlarından beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Oturma odasından ev hallerini doğal bir şekilde paylaşan fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten ilham verici” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Diğerlerinin ne söylediğini umursamadan yaptığın paylaşımlar inanılmaz” yorumunu yaptı.