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Vücudunu saran beyaz şeffaf tulumun içine hiçbir şey gitmedi! Elsa Hosk sosyal medyayı salladı

01.09.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveçli ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk tarzıyla sık sık adından söz ettiriyor. İddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü model vücudunu saran beyaz şeffaf tulumun içine hiçbir şey gitmeyince sosyal medyayı salladı.

Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk bebeğinin doğumundan bu yana sosyal medyada bebeğini emzirirken çekilen fotoğraflarını yayınladığı için eleştiriliyordu.

"Bazı erkek takipçilerimin, bu fotoğraflardan rahatsız olması ilginç" diye yazan Hosk, "Bu en doğal eylem sizi neden rahatsız ediyor?" diye sormuştu.

Cesur paylaşımlarından vazgeçmeyen güzel model son olarak beyazlar içindeki tarzıyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Elsa Hosk beyaz vücudunu saran şeffaf tulumunun içine sütyen gitmedi ve muhteşem fiziğini takipçileriyle paylaştı.

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Güzel modelin bu iddialı paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı.

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Elsa Hosk Model

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