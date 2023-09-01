Vücudunu saran beyaz şeffaf tulumun içine hiçbir şey gitmedi! Elsa Hosk sosyal medyayı salladı

Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk bebeğinin doğumundan bu yana sosyal medyada bebeğini emzirirken çekilen fotoğraflarını yayınladığı için eleştiriliyordu.

"Bazı erkek takipçilerimin, bu fotoğraflardan rahatsız olması ilginç" diye yazan Hosk, "Bu en doğal eylem sizi neden rahatsız ediyor?" diye sormuştu.

Cesur paylaşımlarından vazgeçmeyen güzel model son olarak beyazlar içindeki tarzıyla dikkat çekti.

Elsa Hosk beyaz vücudunu saran şeffaf tulumunun içine sütyen gitmedi ve muhteşem fiziğini takipçileriyle paylaştı.

Güzel modelin bu iddialı paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı.



