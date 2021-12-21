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Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplattıktan sonra onu tanımakta zorlandılar! “Kadınlar benden korkuyor”

21.12.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövme sanatçısı Tristan Weigelt, vücudunun yüzde 95'ini dövmelerle kapladıktan sonra inanılmaz bir dönüşüm geçirdi. Yakın çevresi ve ailesinin kendisini tanımakta zorlandığını ifade eden Weigelt, bu durumun kimi zaman kadınları korkuttuğunu dile getirdi.

Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplattıktan sonra onu tanımakta zorlandılar! “Kadınlar benden korkuyor”

Tüm vücudunu dövmelerle kaplatarak görünüşünü tamamen değiştiren Weigelt, 5 yıl vücut modifikasyonlarıyla ilgileniyor. Vücudunun yüzde 95’inde dövme bulunan adam dönüşümü için 40 bin sterlin (yaklaşık 660 bin TL) harcadığını söyledi.

İlk dövmesini 2016 yılında yaptıran Weigelt, 5 yıllık süreç içinde tamamen tanınmaz halde. Yakın çevresi ve ailesinin kendisini tanımakta zorluk yaşadığını dile getiren Weigelt, iğnenin altında 260 saat geçirdi. Yeni görüntüsünü insanların garipsediğini dile getiren Weigelt, kadınların kendisinden korktuğunu itiraf etti.

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“İNSANLAR BENİ GÖRDÜĞÜNDE ŞAŞIRIYOR”

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Diğer insanlardan farklı olmasının ona garip bir şekilde özgürlük verdiğini dile getiren Weigelt, “İnsanlar çok bakıyor ama ben o kadar farklı olduğunu düşünmüyorum. Birçok kadın korkup kaçıyor ama bunun dışında herhangi bir tepki olmadı. Çoğu insan aslında bana karşı olumlu” dedi.

Avuç içleri, kasıkları ve ayak tabanı ile kulakları dışında vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Weigelt, ailesinin bu durumdan şikayetçi olduğunu açıkladı. Vücudunda hala tamamlanması gereken dövmelerin olduğunu söyleyen Weigelt, dövme sırasında en çok acıyan bölgelerin yüzü, koltuk altları ve ayakları olduğunu söyledi.

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