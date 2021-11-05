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Vücudunun neredeyse tamamı dövmelerle kaplı! Bakın en büyük korkusu neymiş?

05.11.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da yaşayan 27 yaşındaki makyaj sanatçısı ve eski bir dövmeci olan Jana Melody Miller, neredeyse vücudunun her yerine dövme yaptırmayı seçti. Yüzlerce dövmeye sahip olmasına rağmen Miller’in en büyük fobisi iğneler. Özellikle bir hastaneye gittiğinde bu fobisi ve dış görüntüsü nedeniyle sorun yaşadığını iddia eden Miller, hemşirelerin iğneye bayıldığını söylediğinde şaka yaptığını düşündüklerini dile getirdi.

Vücudunun neredeyse tamamı dövmelerle kaplı! Bakın en büyük korkusu neymiş?

Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatan Miller, bu tutkusuna rağmen iğnelerden korktuğunu açıkladı. İlk dövmesini 19 yaşında yaptıran Miller, hastaneye gittiğinde iğne fobisi konusunda doktor ve hemşireleri uyardığında ona inanmadıklarını iddia etti. Miller, “Dövmelerim yüzünden benim hakkımda varsayımlarda bulunan insanların en iyi örneğini doktorlar oluşturuyor. Tıbbi bir ortamda iğnelerden gerçekten korkuyorum. Birçok insan bu fobinin doğru olduğuna inanmıyor. Enjeksiyon yaptırdığımda veya kan örneği aldırdığımda büyük olasıklıkla bayılıyorum” dedi.

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“DÖVMELERİMİ SEVİYORUM”

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Instagram hesabında yaklaşık 92 bin takipçisi bulunan Miller, dövmelerini çok sevdiğini ve onu havalı gösterdiğini dile getiriyor. Son dönemde dövmelerin daha da popüler olduğundan söz eden Miller, “Dövmeler artık eskisi kadar az bulunur bir özellik olmaktan uzaklaştı. Çevremde daha çok dövmesi olan insana rastlıyorum. Bunun temel nedeni ise tamamen estetik kaygılar.” dedi.

Kendi dövmelerinin özel anlamları ve derin bir durumu ifade ettiğini dile getiren Miller, “Dövmelerimim çoğu gerçekçi. Çoğunlukla siyah ve kırmızı renkleri tercih ediyorum.” diye konuştu.

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