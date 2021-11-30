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Vücut modifikasyonlarıyla toplumun ikiyüzlülüğünü göstermek istedi! Parmağını kestirdi

30.11.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan 44 yaşındaki Michel Faro do Prado, toplumun ikiyüzlülüğünü göstermek için vücut modifikasyonlarına yöneldiğini ifade etti. Sıra dışı görünüme her gün bir yenisini ekleyen Prado, son olarak el parmaklarından birini kestiğini ve ağzına fazladan dişler eklettiğini dile getirdi.

Vücut modifikasyonlarıyla toplumun ikiyüzlülüğünü göstermek istedi! Parmağını kestirdi

44 yaşındaki Michel Faro do Prado, 25 yılı aşkın süredir dövme sanatçısı olarak çalışıyor. Bir vücut modifikasyonu hayranı olan Prado, benzersiz görünümü sayesinde “Şeytan İnsanı” lakabını kazandı ve sosyal medyada binlerce takipçiye ulaşan bir fenomene dönüştü. Görünümü için bir servet harcayan Prado, son uygulamasını takipçileriyle paylaştı.

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YÜZÜK PARMAĞINI KESTİRDİ

ÖNCEKİ HALİ

Vücut modifikasyonuyla toplumun ikiyüzlülüğünü vurguladığını ifade eden Prado, son değişiklikleri anlattığı bir paylaşım yaptı. Ağzının iki yanından çıkan kavisli dişlerini gösteren Prado, bu prosedür için 790 sterlin ( yaklaşık 13 bin 705 TL) harcadı. Ağzına fazladan eklettiği dişlerinin yanında Prado, evliliğin kutsallığını savunanların aksine elinden yüüzk parmağını kestirdiğini açıkladı.

SONRAKİ HALİ

Riskleri ve yaratabileceği sağlık komplikasyonları nedeniyle tavsiye edilmeyen uygulamanın yanında Prado’nun vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı. Aynı zamanda yüzünde ve vücudunun diğer yerinde yüzlerce piercing ile implantları bulunuyor. Şeytani görünümünü arttırmak için alnının iki yanından boynuz implantları yerleştirdiğini ifade eden Prado, “Aslında acıya karşı iyi bir direncim var. Hiçbir şeyin bu kadar acı verici olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer acıyı hissetmek zorundaysam, istediğimi elde etmek için kesinlikle bununla yüzleşeceğim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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