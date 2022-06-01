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  4. Vücut pozitifliği savunucusu Ruby Rare’in paylaşımı tartışma yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Vücut pozitifliği savunucusu Ruby Rare’in paylaşımı tartışma yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

01.06.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni Ruby Rare, Kenya’daki tatilinde çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun süredir istenmeyen tüylerini almayı bıraktığını ifade eden Rare, bikinisiyle güneşlendiği anları paylaştı.

Vücut pozitifliği savunucusu Ruby Rare’in paylaşımı tartışma yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Sosyal medya fenomeni ve seks uzmanı olarak düzenlenmemiş gönderilerini sosyal medyadan paylaşan Rare, kısa sürede 82 bin takipçiye ulaşmayı başardı. Kadınların bedenlerinin belirli kalıplara sıkıştırılmaması gerektiğini savunan Rare, Kenya tatilinde düzenlenmemiş fotoğraf geleneğini sürdürerek Instagram hesabının hikaye bölümünden koltuk altı tüylerini gösterdiği bir fotoğraf paylaştı.

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KENDİSİNİ SAKLAMIYOR

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Sosyal medyadan yaptığı beden pozitifliği paylaşımları sayesinde kadınların özgüvenlerini arttırmak istediğini dile getiren Rare, kendisini hiçbir zaman kıyafetlerin ve belirlenen kalıpların arasına sıkıştırmadığını dile getirdi. Pembe saçlarıyla bikinisinin içinde objektiflere gülümseyen Rare, “Kenya’dan merhaba! Kıllı, terli ve gülen” notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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