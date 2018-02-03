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'Vuracağım kırbacı' repliği ile ünlenmişti... 'Şişko Nuri'nin hayali gerçek oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 03.02.2018 11:44 | Son Güncelleme

"Benim olacak 'Fıstık', bineceğim üstüne, vuracağım kırbacı, vuracağım" repliği ile tanınan "Şişko Nuri" lakaplı Sıtkı Sezgin (68), ölmeden önce son isteğini gerçekleştirdi.

'Vuracağım kırbacı' repliği ile ünlenmişti... 'Şişko Nuri'nin hayali gerçek oldu

1973 yapımı "Öksüzler" adlı filmde bir sıpanın açık artırmayla satılma sahnesinde "Benim olacak Fıstık, bineceğim üstüne, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Babam çok zengin. Çuvalla para verir yine de alır" repliği ile hafızalara kazınan Sıtkı Sezgin'in isteği gerçek oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdüren Sezgin, bir eşeğin yanına giderek ölmeden önce son isteğini gerçekleştirdi. Yeşilçam'da 300'den fazla filmde rol alan Sezgin, eline kırbacı alarak poz verdi.

YANDIN FISTIK DUMAN EDECEĞİM SENİ'

"Fıstık"ın büyüyüp kocaman eşek olduğu esprisini yapan Sezgin, "Fıstık" ile konuşarak "Benim babam zengin biliyorsun. Fıstık'ın parasını çuvalla verdi aldı. Artık bu Fıstık benim oldu. Kırbaç da hazır. Götüreceğim boş araziye vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Artık elimdesin Fıstık. Seni İstanbul'dan getirdim, burası benim memleketim Samsun. Kulağını aç da iyi dinle. Yandın Fıstık yandın. Basıyorum kırbacı Fıstık. Duman edeceğim seni. Elimdesin bundan sonra kurtuluşun yok. Vuracağım sana kırbacı" dedi.

'FISTIK'LA BİR HEYKELİM YAPILSIN'

Ölmeden önce son bir isteği daha olduğunu belirten Sezgin, "Ölmeden önce yine Fıstık'la bir araya gelmek istedim. Ölmeden önce Fıstık'la beraber elimde kırbaçla bir heykelimin yapılmasını istiyorum. Yetkililerin bu konuda bir şeyler yapmasını isterim. Öldüğümde de geriye güzel bir anı kalır. Tek isteğim bu. Samsun Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bu konuda destek bekliyorum" diye konuştu.

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Şişko Nuri Sıtkı Sezgin

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