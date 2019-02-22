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Vurgun'da Kemal oğluna kavuşacak mı? Vurgun dizisi 4. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.02.2019 02:13 | Son Güncelleme

Vurgun dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'nin sevilen dizisi Vurgun'un 4. yeni bölüm fragmanında Reyhan kafasına silah dayarken, Kemal ise 'Kerem'in bir tek babası var. O da benim' diyerek Vedat'a meydan okuyor. Vedat ise Reyhan'a istediğini yapması için iki gün süre veriyor. Peki Reyhan ne karar verecek? İşte Vurgun 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'ın başrollerde oynadığı Vurgun dizisi 3. son bölümüyle Çarşamba akşamı ekrana geldi. Vurgun'un 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Vurgun yeni bölümde Reyhan, Vedat ve Kemal arasında kalıyor. Vedat istediğini yapması için Reyhan'a iki gün süre verirken, Reyhan'ın ise 'Bana bunu yapma' sözleri merak uyandırıyor. Yeni bölüm fragmanında Reyhan'ın kafasına silah doğrulttuğu sahne dikkat çekerken, Kemal ise isyan ediyor. Kemal artık oğlunun gerçek babasını bilmesinin vaktinin geldiğini söylüyor.

VURGUN 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Reyhan Kemal’e bakması ve ona yardımcı olması için Asya’ya gider. İyice sıkışan Asya sırrıyla beraber Kemal’in hayatına girmeyi kabul edecek midir? Kemal ilk defa oğluyla bir bağ kurmaya başlarken bu durum Vedat’ı fazlasıyla gerer ve Reyhan’la karşı karşıya gelmelerine sebep olur. Öte yandan Vedat ve Kemal’in arasındaki savaşın ilk adımları atılır. Vedat yanık fabrikanın satışını gerçekleştirmek ister. Acaba Vedat’ın kurguladığı plan işleyecek, her şeyini kaybeden Kemal babasından kalan yanık fabrikayı da kaybedecek midir? Kemal ve Vedat’ın girdiği bu savaş tüm ilişkileri geri dönülmez bir yola sürükleyecektir.

VURGUN GENEL KONUSU NEDİR?
Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı Vurgun'da Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’a, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ile Cenk Kangöz gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

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Kemal (Erkan Petekkaya), çok sevdiği karısı Reyhan (Deniz Çakır) ve bebeklik çağındaki oğlu Kerem ile mutlu bir yaşam sürerken, sahibi olduğu fabrikada çıkan şaibeli bir yangın sonucu yoğun bakıma girer ve 10 yıl boyunca komada kalır. 10 yıl sonra mucizevi bir şekilde uyandığında onu bambaşka bir dünya beklemektedir.


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