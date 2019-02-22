Vurgun'da Kemal oğluna kavuşacak mı? Vurgun dizisi 4. yeni bölüm fragmanı izle!

Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'ın başrollerde oynadığı Vurgun dizisi 3. son bölümüyle Çarşamba akşamı ekrana geldi. Vurgun'un 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Vurgun yeni bölümde Reyhan, Vedat ve Kemal arasında kalıyor. Vedat istediğini yapması için Reyhan'a iki gün süre verirken, Reyhan'ın ise 'Bana bunu yapma' sözleri merak uyandırıyor. Yeni bölüm fragmanında Reyhan'ın kafasına silah doğrulttuğu sahne dikkat çekerken, Kemal ise isyan ediyor. Kemal artık oğlunun gerçek babasını bilmesinin vaktinin geldiğini söylüyor.

VURGUN 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan Kemal’e bakması ve ona yardımcı olması için Asya’ya gider. İyice sıkışan Asya sırrıyla beraber Kemal’in hayatına girmeyi kabul edecek midir? Kemal ilk defa oğluyla bir bağ kurmaya başlarken bu durum Vedat’ı fazlasıyla gerer ve Reyhan’la karşı karşıya gelmelerine sebep olur. Öte yandan Vedat ve Kemal’in arasındaki savaşın ilk adımları atılır. Vedat yanık fabrikanın satışını gerçekleştirmek ister. Acaba Vedat’ın kurguladığı plan işleyecek, her şeyini kaybeden Kemal babasından kalan yanık fabrikayı da kaybedecek midir? Kemal ve Vedat’ın girdiği bu savaş tüm ilişkileri geri dönülmez bir yola sürükleyecektir.