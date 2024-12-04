Wanda Nara ayna karşısına geçip peş peşe poz verdi! Sosyal medya onu konuştu! ''Gerçek halini unutamadık''

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Evliliklerinde büyük kriz yaşayan ve boşanma aşamasına gelen Icardi ve Wanda Nara arasındaki gerilim her geçen gün daha da artıyor.

Son olarak Icardi evine gelen Wanda Nara'yı paylaşmış ve "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde durup beni taciz etti." demişti.

Wanda Nara'nın makyajsız ve filtresiz hali kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş hatta Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetilmişti.

BU DEFA BEĞENİLMEDİ

Kısa süre önce sürpriz bir şekilde imaj tazeleyen Wanda Nara bu defa ayna karşısına geçip peş peşe pozlar verdi. Nara'nın cesur pozları yine dillere düştü ama bu defa hiç beğenilmedi.

YORUM YAĞDI

Wanda Nara'nın yeni pozlarına sosyal medyada; 'gerçek halini unutamadık', 'makyajsız halini de biliyoruz', 'gerçek halini de gördük' gibi yorumlar yapıldı.