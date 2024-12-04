MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Wanda Nara ayna karşısına geçip peş peşe poz verdi! Sosyal medya onu konuştu! ''Gerçek halini unutamadık''

Wanda Nara ayna karşısına geçip peş peşe poz verdi! Sosyal medya onu konuştu! ''Gerçek halini unutamadık''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.12.2024 11:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasındaki kriz her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara sürpriz bir şekilde imaj değişikliğine gitmiş ve saçlarını sarıya boyatmıştı. Yeni imajıyla ayna karşısında pozlar veren Wanda Nara bu haliyle yine sosyal medyanın diline düştü. Ünlü isme ''Gerçek halini unutamadık'' yorumları yağdı.

Wanda Nara ayna karşısına geçip peş peşe poz verdi! Sosyal medya onu konuştu! ''Gerçek halini unutamadık''

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Evliliklerinde büyük kriz yaşayan ve boşanma aşamasına gelen Icardi ve Wanda Nara arasındaki gerilim her geçen gün daha da artıyor.

nara 2

Son olarak Icardi evine gelen Wanda Nara'yı paylaşmış ve "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde durup beni taciz etti." demişti.

NARA 1

Wanda Nara'nın makyajsız ve filtresiz hali kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş hatta Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetilmişti.

wanda 1

BU DEFA BEĞENİLMEDİ

Kısa süre önce sürpriz bir şekilde imaj tazeleyen Wanda Nara bu defa ayna karşısına geçip peş peşe pozlar verdi. Nara'nın cesur pozları yine dillere düştü ama bu defa hiç beğenilmedi.

WANDA 2

YORUM YAĞDI

Wanda Nara'nın yeni pozlarına sosyal medyada; 'gerçek halini unutamadık', 'makyajsız halini de biliyoruz', 'gerçek halini de gördük' gibi yorumlar yapıldı.

wanda 3

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de her saat harita değişiyor: ABD PYD'yi koruyacak mı? Pentagon Sözcüsü Ryder açıkladı: 'Değerli ortağımız' diyerek yanıtladı!

Suriye'de her saat harita değişiyor: ABD PYD'yi koruyacak mı? Pentagon Sözcüsü Ryder açıkladı: 'Değerli ortağımız' diyerek yanıtladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

20 milyonluk vurguna 1 gün hapis cezası! Kimse anlam veremedi: Bu karar kriminal vakaları artırır

20 milyonluk vurguna 1 gün hapis cezası! Kimse anlam veremedi: Bu karar kriminal vakaları artırır

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya baş döndüren teklif! 1 saniye bile düşünmeden...

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya baş döndüren teklif! 1 saniye bile düşünmeden...

82 bin liralık telefonu sadece 393 liraya aldı! Şeytanın aklına gelmez

82 bin liralık telefonu sadece 393 liraya aldı! Şeytanın aklına gelmez

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.