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Wanda Nara'nın araba pozuna yorum yağdı! "Yenge ayıp oluyor artık"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2024 09:26
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Galatasaray'ın golcü yıldızı Mauro Icardi kadar eşi Wanda Nara da adından söz ettiriyor. Son olarak araba pozuyla olay olan Wanda Nara'ya "Yenge yeter" yorumları geldi.

Wanda Nara'nın araba pozuna yorum yağdı! "Yenge ayıp oluyor artık"

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

İddialı pozlara imza atan Wanda Nara Türkiye'de en az Icardi kadar meşhur. Zaman zaman neredeyse çıplak pozlara da imza atan Wanda Nara durmuyor.

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Son olarak arabanın üzerinde poz veren ve kalça kısmını açık bırakan bir kıyafet seçimi yapan Wanda'ya Icardi hayranlarından yorum yağdı.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın o halini görenler "Yenge yeter", "Yenge ayıp oluyor artık", "Yenge az ramazana saygı duy" yorumlarında bulundu.

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Wanda Nara sosyal medya
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