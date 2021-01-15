WandaVision dizisine gelen ilk puanlar heyecan yarattı: 100 üzerinden 95!

Marvel'ın Disney+ için hazırladığı ilk dizilerden biri olan WandaVision için heyecanlı bekleyiş bazıları için sona erdi. İlk iki bölümü Disney + platformunda yayınlanan WandaVision için verilen inceleme puanları bir hayli yüksek. Diziyi henüz izleyemeyenler 100 üzerinden 95 alan WandaVision’ı daha fazla merak etmeye başladı. Dizinin sonraki bölümleri haftalık olarak yayınlanacak. Ne yazık ki ülkemizde yasal olarak dizinin izlenebileceği bir platform bulunmuyor.

WANDAVİSİON BEKLENMEYEN TARZDA

Dizinin puanlarına baktığımızda ise heyecanlanmamak mümkün değil. WandaVision Rotten Tomatoes üzerinden tam 85 kişi tarafından incelenmiş ve incelemelerin ortalaması %95. Metacritic üzerinde ise 26 inceleme bulunuyor. Oradaki ortalama puan ise 75. Genel olarak yorumlara bakıldığında ise oyunculuk anlamında çok iyi olduğu ve beklenmeyen tarzda bir yapım olduğu söylenmiş.



