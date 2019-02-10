Warface Ekibi Crytek’ten Ayrılıyor

Crytek çarşamba günü yaptığı açıklamada Warface’i, Warface’in yaratıcı direktörü Michael Khaimzon ve Crytek’in Kiev stüdyosunun şu anki geliştirme ekibi tarafından oluşturulan bağımsız bir stüdyo olan Blackwood Games tarafından geliştirileceğini duyurdu.

Crytek CEO’su Avni Yerli, “Warface geliştirme ekibi bize her zaman ilham verdi.” diyerek “Oyunun yayıncısıyla daha yakın bir ortaklığa ulaşmak için bağımsız olmak, oyunun geleceği için hepimizin en iyisi olduğuna karar verdiğimiz stratejik bir hamledir. Aynı zamanda, bu yeniden yapılanma kendi öz IP’lerimize ve uzun vadeli planlarımıza odaklanmamızı sağlayacaktır.” sözlerini bitirdi.

Khaimzon, “Bunca yıldan sonra Crytek’ten ayrılmak zor bir karardı ancak bazen gelişmek için değişiklik yapmanız gerekiyor” dedi. “Warface’i oyuncuların beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirmeye odaklanmak bizim için çok önemli. Geliştirme ekibini sağlam tuttuk ve uzmanlıkları planlarımızı ve fikirlerimizi ileriye götürmemize izin verecek. Yine de Crytek’e ekibim ile birlikte büyük yıllar için ve övgüye değer destekleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.