Warface Ekibi Crytek’ten Ayrılıyor

Crytek CEO’su Avni Yerli, “Warface geliştirme ekibi bize her zaman ilham verdi.” diyerek “Oyunun yayıncısıyla daha yakın bir ortaklığa ulaşmak için bağımsız olmak, oyunun geleceği için hepimizin en iyisi olduğuna karar verdiğimiz stratejik bir hamledir. Aynı zamanda, bu yeniden yapılanma kendi öz IP’lerimize ve uzun vadeli planlarımıza odaklanmamızı sağlayacaktır.” sözlerini bitirdi.

2016 yılında Crytek, beş tane geliştirme stüdyosunu kapatmıştı ve sadece Frankfurt ile Kiev stüdyoları kalmıştı. O zamanlar Crytek, CryEngine teknolojisine odaklanacağını ve “birinci sınıf IP’ler geliştirmeye” devam edeceğini söylemişti. O zamandan beri her ikisi de sanal gerçeklik olan iki oyun, The Climb ve Robinson: The Journey‘i yayınladı.

