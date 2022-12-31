Wednesday’in yıldızı Jenna Ortega o repliği söylemeyi reddetmiş! Senaryodan çıkartıldı

Addams Ailesi’nin kızı Wednesday’in hikâyesine odaklanan yapımın başrol oyuncusu Jenna Ortega, dizinin 4. bölümündeki balo sahnesindeki repliğine müdahale ettiğini belirtti. Bölümde Wednesday, balo gecesi için Thing ile antika dükkânının vitrininde sergilenen bir elbiseye bakıyor. Bölümün ilerleyen dakikalarında karakter odasında giyecek elbise ararken Thing’in dükkânda baktıkları elbiseyi onun için çaldığını fark ediyor. Dizinin bu sahnesinde, Wednesday Thing’e minnettar bir bakış atıyor. Ancak oyuncu, orijinal senaryoda burada söylenecek bir replik olduğunu ve kendi isteği sonrasında diyalogun kaldırıldığını söyledi.

“DİYALOGDAN KAÇINABİLECEĞİMİZİ FARK ETTİM”

Bir soru cevap etkinliğinde konuşan Ortega, "Elbiseden bahsettiğim bir replik olduğunu hatırlıyorum. Wednesday’in, ‘Aman Tanrım, bir elbise için çıldırıyorum. Kelimenin tam anlamıyla kendimden nefret ediyorum’ demesi gerekiyordu. Ve çok şaşırdım. Onun, kendisi gibi görünebilmesini sağlamak için pek çok diyalogdan kaçınabileceğimizi fark ettim" dedi.