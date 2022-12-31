Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Wednesday’in yıldızı Jenna Ortega o repliği söylemeyi reddetmiş! Senaryodan çıkartıldı

Wednesday’in yıldızı Jenna Ortega o repliği söylemeyi reddetmiş! Senaryodan çıkartıldı

31.12.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınladığı dijital platformda İngilizce dilinde en çok izlenen yapımlar arasında yerini alan ve kısa sürede 1 milyar saat izlenmeye ulaşan “Wednesday” dizisinin senaryosunda değişikliği yapıldığı iddia edildi. Dizinin yıldızı Jenna Ortega senaryodaki bir repliği söylemeyi reddettiğini itiraf etti.

Wednesday’in yıldızı Jenna Ortega o repliği söylemeyi reddetmiş! Senaryodan çıkartıldı

Addams Ailesi’nin kızı Wednesday’in hikâyesine odaklanan yapımın başrol oyuncusu Jenna Ortega, dizinin 4. bölümündeki balo sahnesindeki repliğine müdahale ettiğini belirtti. Bölümde Wednesday, balo gecesi için Thing ile antika dükkânının vitrininde sergilenen bir elbiseye bakıyor. Bölümün ilerleyen dakikalarında karakter odasında giyecek elbise ararken Thing’in dükkânda baktıkları elbiseyi onun için çaldığını fark ediyor. Dizinin bu sahnesinde, Wednesday Thing’e minnettar bir bakış atıyor. Ancak oyuncu, orijinal senaryoda burada söylenecek bir replik olduğunu ve kendi isteği sonrasında diyalogun kaldırıldığını söyledi.

“DİYALOGDAN KAÇINABİLECEĞİMİZİ FARK ETTİM”

kapak 3

Bir soru cevap etkinliğinde konuşan Ortega, "Elbiseden bahsettiğim bir replik olduğunu hatırlıyorum. Wednesday’in, ‘Aman Tanrım, bir elbise için çıldırıyorum. Kelimenin tam anlamıyla kendimden nefret ediyorum’ demesi gerekiyordu. Ve çok şaşırdım. Onun, kendisi gibi görünebilmesini sağlamak için pek çok diyalogdan kaçınabileceğimizi fark ettim" dedi.

İlginizi Çekebilir

Dahmer’i geride bıraktı! Herkes onu konuşuyor

Dahmer’i geride bıraktı! Herkes onu konuşuyor

 Sadece 10 kişi izledi! 2022’nin en az izlenen filmleri...

Sadece 10 kişi izledi! 2022’nin en az izlenen filmleri...

 Zirve tahmin edildiği gibi! 2022’in en çok izlenen filmleri...

Zirve tahmin edildiği gibi! 2022’in en çok izlenen filmleri...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zirve tahmin edildiği gibi! 2022’in en çok izlenen filmleri...Zirve tahmin edildiği gibi! 2022’in en çok izlenen filmleri...
Dünya Kupası’nı kasıp kavurmuştu! Tanga mayosuyla jet ski yaptıDünya Kupası’nı kasıp kavurmuştu! Tanga mayosuyla jet ski yaptı
Yeni yıllarını kutlamak istemişti! Toplu mesaj skandalı: KansersinizYeni yıllarını kutlamak istemişti! Toplu mesaj skandalı: Kansersiniz
Anahtar Kelimeler:
jenna ortega wednesday

En Çok Okunan Trend Haberler

Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

Bir anda kendisini yere atıp şınav çekmeye başladı

Bir anda kendisini yere atıp şınav çekmeye başladı

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Tekmeler, tokatlar...

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Tekmeler, tokatlar...

Dünya Kupası’nı kasıp kavurmuştu! Tanga mayosuyla jet ski yaptı

Dünya Kupası’nı kasıp kavurmuştu! Tanga mayosuyla jet ski yaptı

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.