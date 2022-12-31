Zirve tahmin edildiği gibi! İşte Türkiye’de 2022 yılında en çok izlenen filmler...

Box Office Türkiye verilerine göre sinema salonlarında toplamda 502 film 2022 yılında vizyona girdi. Bu filmlerin 366 tanesi ise yeni filmlerden oluşuyor. Tüm yıl boyunca ise sinema salonlarına toplam 35 milyon 873 bin 660 izleyici gitti. Türkiye’de 2022 yılında en çok izlenen film listesin başında toplam 5 milyon 484 bin 798 kişiyle “Bergen” yerini aldı. Listenin ikinci sırasında ise 2 milyon 327 bin 920 kişi ile “Kesişme-İyi ki Varsın Eren” filmi, üçüncü sıradaysa 1 milyon 563 bin 89 kişi ile “Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında” filmi kendisine yer buldu. İşte 2022 yılının en çok izlenen filmleri...
- Bergen - 5.484.798 kişi
- Kesişme - İyi ki Varsın Eren - 2.327.920 kişi
- Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında - 1.563.041 kişi
- Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü - 1.229.668 kişi
- Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi - 1.194.445 kişi
- Aslan Hürkuş Kayıp Elmas - 1.167.455 kişi
- Avatar: Suyun Yolu - 1.126.933 kişi
- The Batman - 1.081.473 kişi
- Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok - 1.032.866 kişi
- Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey - 891.326 kişi
- Çakallarla Dans 6 - 693.322 kişi
- Kirpi Sonic 2 - 686.557 kişi
- Dilberay - 686.495 kişi
- Black Adam - 527.329 kişi
- Tay - 509.754 kişi
- Kırmızı - 503.362 kişi
- Top Gun: Maverick - 498.395 kişi
- Black Panther: Yaşasın Wakanda - 486.118 kişi
- Jurassic World: Hâkimiyet - 483.842 kişi
- Uncharted - 447.171 kişi