Zirve tahmin edildiği gibi! İşte Türkiye’de 2022 yılında en çok izlenen filmler...

Box Office Türkiye verilerine göre sinema salonlarında toplamda 502 film 2022 yılında vizyona girdi. Bu filmlerin 366 tanesi ise yeni filmlerden oluşuyor. Tüm yıl boyunca ise sinema salonlarına toplam 35 milyon 873 bin 660 izleyici gitti. Türkiye’de 2022 yılında en çok izlenen film listesin başında toplam 5 milyon 484 bin 798 kişiyle “Bergen” yerini aldı. Listenin ikinci sırasında ise 2 milyon 327 bin 920 kişi ile “Kesişme-İyi ki Varsın Eren” filmi, üçüncü sıradaysa 1 milyon 563 bin 89 kişi ile “Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında” filmi kendisine yer buldu. İşte 2022 yılının en çok izlenen filmleri...

Bergen - 5.484.798 kişi

Kesişme - İyi ki Varsın Eren - 2.327.920 kişi

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında - 1.563.041 kişi

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü - 1.229.668 kişi

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi - 1.194.445 kişi

Aslan Hürkuş Kayıp Elmas - 1.167.455 kişi

Avatar: Suyun Yolu - 1.126.933 kişi

The Batman - 1.081.473 kişi

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok - 1.032.866 kişi

Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey - 891.326 kişi

Çakallarla Dans 6 - 693.322 kişi

Kirpi Sonic 2 - 686.557 kişi

Dilberay - 686.495 kişi

Black Adam - 527.329 kişi

Tay - 509.754 kişi

Kırmızı - 503.362 kişi

Top Gun: Maverick - 498.395 kişi

Black Panther: Yaşasın Wakanda - 486.118 kişi

Jurassic World: Hâkimiyet - 483.842 kişi

Uncharted - 447.171 kişi