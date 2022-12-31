Bu filmi sadece 10 kişi izledi! İşte 2022 yılının en az izlenen filmleri... Listedeki rakamlar herkesi şaşırttı

Koronavirüs pandemisinin yasaklarının azaltılmasıyla birlikte takip eden normalleşme adımlarıyla 2022 yılı sinema seyircisine doydu. Yerli ve yabancı yapımlar beyaz perdedeki yerini alırken filmlerin bazıları gişede istediği başarıyı elde etti. Bazı yapımlar ise sinema macerasını hüsranla kapattı. Box Office Türkiye verilerine göre 2022 yılında Türkiye’de en az izlenen 10 film açıklandı. Listenin başında 10 kişilik seyircisiyle “Aşk Engel Tanımaz” filmi yer alırken ikinciliğe ise 122 kişiyle “İlk Temas” filmi yerleşti. İşte 2022 yılının en az izlenen filmleri...

Aşk Engel Tanımaz - 10 kişi

İlk Temas - 122 kişi

Mekan - 126 kişi

Pota - 161 kişi

8-0 - 169 kişi

Deli Kazım - 195 kişi

Hollywood'lu Türk - 202 kişi

İsmetse Olur - 255 kişi

İçimdeki Kahraman - 264 kişi

Payidar: Gazi'nin Büyük Tablosu - 322 kişi