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Bu filmi sadece 10 kişi izledi! İşte 2022 yılının en az izlenen filmleri... Listedeki rakamlar herkesi şaşırttı

31.12.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Box Office Türkiye verilerine göre 2022 yılında Türkiye’de en az izlenen 10 film açıklandı. 2022 yılında çıkan ve en az izlenen film ise Aşk Engel Tanımaz oldu. Bu filmi sadece 10 kişi izledi. Listenin geri kalanındaki rakamlar da şaşırtmaya yetti.

Bu filmi sadece 10 kişi izledi! İşte 2022 yılının en az izlenen filmleri... Listedeki rakamlar herkesi şaşırttı

Koronavirüs pandemisinin yasaklarının azaltılmasıyla birlikte takip eden normalleşme adımlarıyla 2022 yılı sinema seyircisine doydu. Yerli ve yabancı yapımlar beyaz perdedeki yerini alırken filmlerin bazıları gişede istediği başarıyı elde etti. Bazı yapımlar ise sinema macerasını hüsranla kapattı. Box Office Türkiye verilerine göre 2022 yılında Türkiye’de en az izlenen 10 film açıklandı. Listenin başında 10 kişilik seyircisiyle “Aşk Engel Tanımaz” filmi yer alırken ikinciliğe ise 122 kişiyle “İlk Temas” filmi yerleşti. İşte 2022 yılının en az izlenen filmleri...

  • Aşk Engel Tanımaz - 10 kişi
  • İlk Temas - 122 kişi
  • Mekan - 126 kişi
  • Pota - 161 kişi
  • 8-0 - 169 kişi
  • Deli Kazım - 195 kişi
  • Hollywood'lu Türk - 202 kişi
  • İsmetse Olur - 255 kişi
  • İçimdeki Kahraman - 264 kişi
  • Payidar: Gazi'nin Büyük Tablosu - 322 kişi

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