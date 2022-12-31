Bu filmi sadece 10 kişi izledi! İşte 2022 yılının en az izlenen filmleri... Listedeki rakamlar herkesi şaşırttı

Koronavirüs pandemisinin yasaklarının azaltılmasıyla birlikte takip eden normalleşme adımlarıyla 2022 yılı sinema seyircisine doydu. Yerli ve yabancı yapımlar beyaz perdedeki yerini alırken filmlerin bazıları gişede istediği başarıyı elde etti. Bazı yapımlar ise sinema macerasını hüsranla kapattı. Box Office Türkiye verilerine göre 2022 yılında Türkiye’de en az izlenen 10 film açıklandı. Listenin başında 10 kişilik seyircisiyle “Aşk Engel Tanımaz” filmi yer alırken ikinciliğe ise 122 kişiyle “İlk Temas” filmi yerleşti. İşte 2022 yılının en az izlenen filmleri...