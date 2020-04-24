Westworld dizisi 4. sezon olacak mı? HBO'dan Westworld için yeni sezon kararı

Westworld serisinin yaratıcıları Lisa Joy ve Jonathan Nolan, Westworld’ün dördüncü sezonunda da dizinin arkasında yer almaya devam edecekler. İkilinin Amazon’la birden fazla proje için anlaşması var. Ayrıca ortaya çıkan haberler Joy ve Nolan’ın Wesworld’ün geri kalan üç sezonunda da yer alacağını gösteriyor.

HBO’nun yöneticilerinden Casey Bloys, “Batı tema parkından yakın geleceğin teknokratik metropole kadar her şeyden zevk aldık ve usta hikaye anlatıcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy’un zihinlerinde gezindik” dedi. Bloys açıklamasının devamında, “İlham veren vizyonlarının bizi nereye götürdüğünü görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Westworld yeni sezonlarının onaylanması dizinin hayranları sevindirdi.

Ancak dizinin sezonlarının yayınlanma tarihleri arasında iki yıl olması dördüncü sezonun ne zaman yayınlanacağı konusunda bir belirsizlik yaratıyor.

