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  4. Westworld dizisi 4. sezon olacak mı? HBO'dan Westworld için yeni sezon kararı

Westworld dizisi 4. sezon olacak mı? HBO'dan Westworld için yeni sezon kararı

DİZİ HABERLERİ  | 24.04.2020 01:28 | Son Güncelleme

HBO, en fazla izlenen yapımlarından olan Westworld’ün dördüncü sezonunu onayladı. Üstelik dizinin, toplamda 6 sezon boyunca devam edeceği belirtildi. Dördüncü sezonunun onay duyurusu, 22 Nisan’da, dizinin sezon finalinden bir önceki bölümünün yayınlanmasına birkaç gün kala HBO tarafından yapıldı. HBO’nun dördüncü sezon açıklamasının ardından The Hollywood Reporter, dizinin toplamda altı sezon süreceği haberini verdi.

Westworld dizisi 4. sezon olacak mı? HBO'dan Westworld için yeni sezon kararı

Westworld serisinin yaratıcıları Lisa Joy ve Jonathan Nolan, Westworld’ün dördüncü sezonunda da dizinin arkasında yer almaya devam edecekler. İkilinin Amazon’la birden fazla proje için anlaşması var. Ayrıca ortaya çıkan haberler Joy ve Nolan’ın Wesworld’ün geri kalan üç sezonunda da yer alacağını gösteriyor.

Westworld 2

HBO’nun yöneticilerinden Casey Bloys, “Batı tema parkından yakın geleceğin teknokratik metropole kadar her şeyden zevk aldık ve usta hikaye anlatıcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy’un zihinlerinde gezindik” dedi. Bloys açıklamasının devamında, “İlham veren vizyonlarının bizi nereye götürdüğünü görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Westworld 4

Westworld yeni sezonlarının onaylanması dizinin hayranları sevindirdi.
Westworld 5Ancak dizinin sezonlarının yayınlanma tarihleri arasında iki yıl olması dördüncü sezonun ne zaman yayınlanacağı konusunda bir belirsizlik yaratıyor.

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