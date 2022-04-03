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WhatsApp'ın çıldırtan özelliği değişiyor! Hem iOS hem Android kullanıcıları dikkat! Mesaj atmadan önce...

03.04.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 yeni özellik açıklandı! WhatsApp'ın çıldırtan özelliği değişiyor! Mesaj atmadan önce iki kez düşünüp atmaya artık gerek yok. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenleri sevindiren gelişme. Meta tarafından yapılan açıklamada, uygulamaya 6 yeni özellik geleceği ve sesli mesajların geliştirileceği belirtildi.

WhatsApp'ın çıldırtan özelliği değişiyor! Hem iOS hem Android kullanıcıları dikkat! Mesaj atmadan önce...

WhatsApp kullanıcılarının en çok sorun yaşadığı özelliklerden birisi kuşkusuz sesli mesajlar. Kayıt yapıp mesaj atarken yapılan hatalar, sohbet dışı oynatma gibi özelliklerin olmaması nedeniyle WhatsApp kullanıcıları sesli mesaj özelliğinde sorun yaşıyordu. Ancak yeni güncellemeyle bu hatalara son verilecek. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de sesli mesajlardaki yeni özellikler için Facebook hesabından bir gönderi paylaştı.

SESLİ MESAJLAR BAŞTAN DEĞİŞİYOR!

WhatsApp, yaptığı açıklamada sohbet dışında bir sesli mesaj dinleme ve sesli mesajları 1,5 kat veya 2 kat hızda oynatma gibi birçok yeniliği duyurdu. WhatsApp'ın sesli mesaj özelliklerinin tamamı ise şöyle sıralandı:

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Sohbet Dışı Oynatma: Çoklu görevleri yerine getirebilmek veya diğer mesajları okuyup yanıtlayabilmek için sohbet dışında bir sesli mesaj dinlemeyi sağlıyor.

Kaydı Duraklat/Kayda Devam Et: Sesli mesaj kaydederken, kaydı duraklatma ve devam etme imkanı sunuyor.

Dalga Biçimi Görselleştirme: Kaydı takip etmeye yardımcı olmak adına geliştirilmiş bu yenilik, sesli mesajda sesin görsel bir temsilini gösteriyor. Bu ufak bir estetik gelişme.

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Taslak Önizleme: Bir sesli mesajı göndermeden önce dinlemeyi sağlıyor.

Oynatmayı Hatırla: Bir sesli mesaj dinlenirken duraklatıldığında, sohbete dönüldüğü takdirde kalınan yerden devam etme imkanı veriyor.

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İletilen Mesajlarda Hızlı Oynatma: Hem normal hem de iletilen mesajları daha hızlı dinlemek için sesli mesajları 1,5 kat veya 2 kat hızda oynatmayı vadediyor.

Yeni sesli mesaj özellikleri, önümüzdeki haftalarda tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulacak. Zaten bu özellikleri bazı kullanıcılar bir süredir kullanıyor.


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