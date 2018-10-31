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Whatsapp'tan yayılan mesaj ölüm getirdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

Kolombiya’da "çocuk kaçırdığı" iddiasıyla sosyal mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan yayılan asılsız mesajlarla hedef gösterilen 23 yaşındaki Kolombiyalı bir inşaat işçisi, 150'den fazla kişi tarafından linç edilerek öldürüldü.

El Tiempo gazetesinde yer alan haberde, başkent Bogota’nın güneyindeki Ciudad Bolivar’da, çocuk kaçırdığı iddiasıyla Whatsapp'tan hakkında asılsız mesajlar yayılan Maikel Eduardo Mabello isimli bir kişi linç edildi.

Sokak ortasında 150'den fazla kişinin taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırısına uğrayan Mabello'nun hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Mabello'nun yanındaki diğer iki arkadaşının ise yaralandığı ve hastanede tedavi gördükleri aktarıldı.

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Sosyal medyadaki asılsız iddiaların ardından öldürülen 23 yaşındaki Mabello'nun iki çocuk babası olduğu ve inşaat işçisi olarak çalıştığı, Venezuela'dan ekonomik krizin etkisiyle 3 ay önce döndüğü belirtildi.

Bogota’daki polis şefi Hoover Penilla, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "erkek çoğununun kaçırıldığı" iddialarının asılsız olduğunu, polisin ve savcılığın elinde böyle bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

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Başkentin Güvenlik Sekreteri Jairo Garcia da Kolombiyalılardan sakin olmalarını ve resmi kanallardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini istedi.

Ciudad Bolivar Belediye Başkanı Enrique Penalosa ise linç olayını kınayarak, "Vatandaşlar hiçbir şekilde kişilere saldırmamalıdır. Suçlu biri varsa onları yakalamak ve adalete götürmek polisin işidir. Toplumumuz için utanç veren böyle bir vahşi olay bir daha yaşanmamalıdır. Benzer bir vahşetin tuzağına düşmemek için dikkatli vatandaşlar olmalıyız." açıklamasını yaptı.

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Sosyal medyaya düşen görüntülerde, linç edilen Mabello’ya birçok kişinin taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı görüldü.

AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İnsanlar neden cahil olmakta ısrar ediyorlar. Acaba o adama saldıranlar kendileri hedef gösterilse ne yaparlardı?
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