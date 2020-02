Will Smith filmleri arasında komedinden aksiyona, dramadan bilimkurguya neredeyse her türde yapıma rastlamak mümkün. Çok zeki bir çocuk olan Will Smith, bir sürü üniversiteden burs teklifi aldıysa da rapçi olmak istediği için üniversite okumadı. Kariyerine rapçi olarak başlayan Smith, önce televizyona sonra da sinemaya adım atar. Hollywood’un en çalışkan isimlerinden olan Will Smith, 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı. WILL SMITH FİLMLERİ Gişe garantili filmlerin adamı olan Will Smith’in hiçbir filmi batmadı. 2008 yılı verilerine göre Will'in son sekiz filmi gişelerden 100 milyon dolar ve üstü gelir getirmiştir. Will Smith’in hayranlarından biri olan eski ABD başkanı Barack Obama, kendi hakkında bir filmin yapılması halinde Will'in onu canlandırmasını istediğini belirtmiştir. 1992 yapımı Where the Day Takes You ile sinemaya adım atan Will Smith peş peşe Made in America ve Six Degrees of Separation filmlerinde boy gösterdi.

WILL SMITH’İN SON FİLMİ 2019 yılında Aladdin ve İkizler Projesi filmlerinde boy gösteren Will Smith, 2020 yılının başında aksiyon komedi serisi Bad Boys’un son halkası olan Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Bad Boys for Life) ile izleyicilerin karşısına çıktı. Will Smith 2020 yılı içinde; Venus Williams ve Serena Williams'ın babaları Richard Williams'ın, profesyonel hayatı ve kızları ile olan ilişkisini anlatan Kings Richard filmiyle vizyondaki yerini alacak. Çılgın İkili (Bad Boys) 1995 Komedi – aksiyon türünde ne kadar başarılı olacağının ilk sinyallerini bu filmle veren Will Smith, Detektif Mike Lowrey rolüyle çok beğenildi. Filmde Will Smith’e Martin Lawrence ve Téa Leoni gibi isimler eşlik eder. Will Smith ile Martin Lawrence ikilisini aksiyon – komedi türünün aranan yüzleri haline getiren filmin yönetmenliğini ise Michael Bay üstlendi. Çılgın İkili sonrası yönetmen Bay, dev bütçeli yapımlar için kamera arkasına geçmeye başladı. Çılgın İkili’nin beklenmeyen başarısı sonrası tabii ki devam filmleri geldi… Kurtuluş Günü (Independence Day) 1996 Roland Emmerich yönetmenliğindeki Kurtuluş Günü filmi ile Hollywood’da bir üst lige çıkan Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman ve Margaret Colin ile birlikte başrolü paylaştı. Vizyona girdiği ABD’de gişe rekorları kıran Kurtuluş Günü, ülkemizde de yoğun ilgi gördü. Düşman uzaylıların dünyayı istila etmesini konu alan film, 90’lı yılların sonuna kadar felaket filmi deyince akla ilk gelen yapım oldu.

Siyah Giyen Adamlar (Men in Black) 1997 Siyah Giyen Adamlar filmiyle Will Smith yeniden aksiyon, bilimkurgu, komedi türünde ne kadar başarılı olduğunu bir kere daha kanıtlıyordu. Will smith filmleri arasında en popülerlerinden biri olan ve Barry Sonnenfeld yönetmenliğindeki filmde Smith’e usta aktör Tommy Lee Jones eşlik etti. Üstün teknolojili silahlarla donatılmış Ajan K ve onun işe aldığı ‘amatör’ Ajan J, dünyaya diğer gezegenlerden gelen misafirlerin hayatını gözleyen iki kişidir. Halktan gizlenen bir hükümet bürosunda görev alan bu ajanlar, boylarını aşacak bir işle karşılaştıklarında ise ne yapacaklarını şaşıracaklardır. Film, aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlandı. Büyük bir patlama yaratan film, ilerleyen yıllarda seriye dönüştü. Devlet Düşmanı (Enemy of the State) 1998 Will Smith, Devlet Düşmanı filmiyle sadece aksiyon-komedi filmlerinin adamı olmayacağını gözler önüne serdi. Yetenekli aktör, politik gerilim filmiyle hem hayranlarından hem de eleştirmenlerden tam not almayı başardı. Tonny Scott yönetmenliğindeki filmde Will Smith’le birlikte Gene Hackman ve Jon Voight ikilisi yer alıyor. Amerikan hükümetini sarsan bir cinayetin önüne geçilemez sonuçlarını konu alan filmde, Smith’i mağdur dedektif Robert Clayton Dean rolünde izliyoruz.

Wild Wild West (Wild Wild West) 1999 Men in Black serisiyle ünlenen yönetmen Barry Sonnenfeld'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Will Smith, Kevin Kline ve Kenneth Branagh var. Siyah Giyen Adamlar kadar başarılı olamasa da Will Smith hayranlarının sinema salonlarını doldurmasıyla hatırı sayılır bir gişe rakamı elde etti. Becerikli bir gizli ajan olan James West, devlet için çalışır. İcatlarıyla nam salan kılık değiştirmek konusunda tuhaf tercihleri olan Artemus da bir ajandır. Bu iki ajanımız Amerika Birleşik Devletleri başkanına suikast düzenlemek isteyen Arliss Loveless isimli, kötü kalpli adamı durdurmaya çalışır. Ali (2001) Will Smith filmler içinde belki de aktör için en önemli yapım bu olabilir çünkü aktöre ilk Oscar ödülü adaylığını getirmiştir. Ali filminde aktör, önceki adı: Cassius Marcellus Clay Jr. olan efsane boksör Muhammed Ali’yi canlandırdı. Ülkemizde tam 16 hafta vizyonda kalan filmde Smith’le birlikte Jon Voight, Jamie Foxx, Mario Van Peebles, Ron Silver, Jeffrey Wright ve Jada Pinkett Smith gibi isimler yer aldı. Filmde, Askerlik zamanı geldiğinde Vietnam Savaşı'na gitmeyip "Benim onlarla bir sorunum yok" diyen ve bu yüzden Şampiyonluk unvanına el konulan ve bokstan uzaklaştırılan Ali'nin yaşamından kesitleri anlatılıyor.

Siyah Giyen Adamlar 2 (Men in Black 2) 2002 Tommy Lee Jones ile Will Smith ikilisinin yeniden bir araya getiren serinin ikinci filminin yönetmen koltuğunda yeniden Barry Sonnenfeld oturuyor. Son görevden sonra işi bırakıp inzivaya çekilen Ajan K, hiçbir şey hatırlamamasına rağmen yine de mesleğinin en yetkin ajanlarından biridir. Görevine devam eden Ajan J ise, bir hayli tehlikeli bir davayı çözmek için Ajan K'yi geri döndürmeye çalışmaktadır. Çılgın İkili 2 (Bad Boys 2) 2003 Uzun bir aradan sonra gelen Çılgın İkili’nin devam filminde Will Smith’le Martin Lawrence yeniden başrolleri paylaşıyor. Michael Bay’in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu film, görkemli aksiyon sahneleriyle ön plana çıkıyor. Ben, Robot (I, Robot) 2004 Usta bilimkurgu yazarı Isaac Asimov'un aynı adlı kısa öyküsünden filme uyarlanan Ben, Robot, distoptik filmler arasında önemli bir yere sahiptir. 2035 yılından geçen filmde, robotlar artık hayatın tam içindedir. Robot fobisi olan polis Del Spooner, katilin bir robot olmasından şüphelenildiği bir cinayet davasına atanır. Gizli bir görevde çalışan bilim insanının öldürülmesi her ne kadar sıradan bir dedektif işi gibi görünse de bu kez gerçek ziyadesi ile ürkütücüdür.

Umudunu Kaybetme (The Pursuit of Happyness) 2006 Will Smith'in oğluyla birlikte oynadığı muhteşem bir başyapıt olan film Umudunu Kaybetme, ABD'li ünlü iş adamı ve yatırımcı Chris Gardner’ın hayatından esinlendi. Biyografi filminde Smith, filmdeki performansı ile Akademi Ödülleri ve Altın Küre'de En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilmiştir. Ben Efsaneyim (I Am Legend) 2007 Kıyamet sonrası bilim kurgu filminin yönetmen koltuğunda Francis Lawrence oturuyor. Smith, yeryüzünde insan yapımı virüsten etkilenmeden, hayatta kalan tek insan olduğunu düşünen askeri bir viroloğu canlandırır. Film ünlü Norveç asıllı Amerikalı bilim kurgu ve korku yazarı Richard Matheson'un 1954 yılında yazdığı romanı I Am Legend (Ben Efsaneyim)'den uyarlanmıştır. Yedi Yaşam (Seven Pounds) 2008 Gabriele Muccino yönetmenliğindeki drama film, yaşam hayat ve ölüm, pişmanlık ve bağışlama, yabancılar ve dostluk, aşk ve kefaret üzerine kışkırtıcı sorular soruyor ve insanların kaderlerini şaşırtıcı biçimde birbirine bağlayan şeyleri takip ediyor. Will Smith filmleri arasında en sevilenlerden biri olan Yedi Yaşam’ın oyuncu kadrosunda Rosario Dawson, Woody Harrelson ve Barry Pepper gibi isimler yer alır.

Fokus (Focus) 2015 Will Smith’le son yılların parlayan yıldızı Margot Robbie’yi bir araya getiren film, gerilim soslu bir romantik komedi. Aksiyon dozu yüksek bir aşk öyküsüne ev sahipliği yapan filmin yönetmen koltuğunu Glenn Ficarra - John Requa ikilisi paylaşıyor. Filmin ön hazırlık aşamasında ‘Centilmen Hırsız’ olarak da bilinen dünyaca ünlü uzman Apollo Robins, yapım sürecinde ekibe yardımcı oldu. Doğruyu Söyle (Concussion) 2015 Başrolde Will Smith'i izleyeceğimiz filmde ünlü aktöre Alec Baldwin, David Morse, Luke Wilson gibi önemli isimler eşlik ediyor. Film, futbolcuların yaşadığı beyin sarsıntılarına karşı yaptığı çalışmalarıyla tanınan Nijeryalı adli tabip Dr. Bennet Omalu'nun çalışmalarını anlatıyor. Peter Landesman'ın yazıp yönettiği 2015 yapımı Doğruyu Söyle filmindeki performansından ötürü Smith övgülere boğuldu. Gizli Güzellik (Collateral Beauty) 2016 2016 yılına iki film sığdıran Will Smith, izleyicilerin karşısına ilk olarak Gizli Güzellik ile çıktı. Kadrosunda usta oyuncu Helen Mirren, Edward Norton, Keira Knightley, Michael Peña, Naomie Harris, Jacob Latimore ve Kate Winslet gibi isimlerin yer aldığı drama; kızını kaybettiği günden sonra hayata küsen ünlü reklamcının hayata bakış açısını konu alıyor.