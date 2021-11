Will Smith’ten yıllar sonra itiraf! İlk evliliği sırasında bir başrol oyuncusuna aşık olduğunu açıkladı

Oyunculuk kariyerine ilk adım attığı yıllarda Sheree Zampino ile evli olan Will Smith, 1993 yapımı Six Degrees of Separation filmini çekerken rol arkadaşı Stockard Channing'e karşı güçlü duygular beslediğini fark ettiğini anlattı. Üç çocuk babası olan ünlü sanatçı o dönemi kitabında, “Sheree ve ben yeni bir bebekle evliliğimizin ilk birkaç ayını yaşıyorduk. Sheree için bu deneyimin en hafif tabirle rahatsız edici olduğunu tahmin edebiliyorum. Will Smith adında bir adamla evlenmişti ve şimdi Paul Poitier [filmdeki karakterinin adı] adlı bir adamla yaşıyordu. Daha da kötüsü, çekimler sırasında Stockard Channing'e aşık oldum.” sözleriyle anlattı.

“EVLİLİĞİMİZ ZOR BAŞLADI”

Evliliğinde yaşadığı çıkmazı anlatan Will Smith aslında bu hislerin profesyonellikten öteye gitmediğinden söz etti. Film çekimlerinin sona ermesinden sonra Los Angeles’a taşındıklarını ifade eden Smith, “Film bittikten sonra Sheree ve Trey ve ben Los Angeles'a geri taşındık. Evliliğimiz zor bir başlangıç yaptı. Benim karakterim Stockard Channing'in karakterine aşıktı. Ve ben aslında Stockard Channing'e aşık oldum." dedi.