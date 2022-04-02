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Will Smith tokat skandalı sonrası Akademi'den istifa etti

02.04.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlamasıyla gündeme oturan Will Smith ile ilgili yeni bir gelişme var. Ünlü oyuncu, Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti.

Will Smith tokat skandalı sonrası Akademi'den istifa etti

Bu yıl 94. kez düzenlenen Oscar ödül törenine, Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat attığı anlar damga vurmuştu. Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

"SONUÇLARI KABUL EDECEĞİM"

Smith yaptığı açıklamada, eylemlerini "şok edici, acı verici ve affedilemez" olarak nitelendirdi ve Akademi Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü ek sonuçları kabul edeceğini söyledi.

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"YARALADIKLARIMIN LİSTESİ UZUN"

Smith, "Yaraladıklarımın listesi uzun ve Chris'i, ailesini, sevgili arkadaşlarımın ve sevdiklerimin birçoğunu, orada bulunanları ve evdeki küresel izleyicileri içeriyor" dedi.

"AKADEMİ'NİN GÜVENİNE İHANET ETTİM"

Smith, açıklamasının devamında “Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayları ve kazananları olağanüstü çalışmalarını kutlama ve kutlanma fırsatından mahrum ettim. Kalbim kırık." ifadelerin kullandı.
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EŞİYLE İLGİLİ ŞAKA YAPINCA TOKADI YEDİ

Geceye eşi Jada Pinkett-Smith ile katılan ünlü aktör Will Smith, Chris Rock'ın yaptığı espriye beklenmedik bir tepki gösterdi.

Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith'in saçsız başı hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapan Rock'ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı.


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Will Smith
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