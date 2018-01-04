MAGAZİN

Wilma Elles’in bacak tıraşı gafı

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 13:34 | Son Güncelleme 1 saat önce

Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in başrollerinde olduğu Arif V 216 filminin galasına katılan Wilma Elles muhabirlerle sohbet ederken inanılmaz bir gafa imza attı.

Wilma Elles’in bacak tıraşı gafı

Komedyen Cem Yılmaz’ın büyük bir heyecanla seyirci karşısına çıkarmaya hazırlandığı Arif V 216 filminin basın gösterimine çok sayıda ünlü isim katıldı.
Ünlülerin akın ettiği gecede boy gösterenler arasında eşi Kerem Göğüş’le birlikte Wilma Elles de vardı.

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WILMA'NIN GAFI KARŞISINDA EŞİNİN GÖZLERİ BÜYÜDÜ

Geceye, uzun siyah bir kıyafetle katılan Wilma Elles muhabirlerin ‘Çok şıksınız’ şeklindeki hitabına büyük bir gafla yanıt verdi: “Bugün bacaklarımı tıraş etmedim, unuttum da o yüzden” sözlerini sarf edince eşi Kerem Göğüş’ün gözleri büyüdü ve muhabirler de büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşadıkları kısa süreli şoku üzerlerinden atan muhabirler, geceyle ilgili soru sormayı ihmal etmedi.

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wilma Elles Arif V 216 traş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kadın gaf yapsa nolur güzelliğine bakar mısınız :D
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