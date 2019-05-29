Wings for Life World Run’da ‘Koşamayanlar için koştuk’ Nasıl mı?

Dünyada 6 kıta ve 12 ülkede aynı anda başlayan koşu, Türkiye’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford’un desteğiyle gerçekleştirildi. App Run’lar da dahil 72 ülkede 323 lokasyonda toplam 120 bin kayıtlı koşucunun yer aldığı Wings for Life World Run sayesinde omurilik felci araştırmalarına 3.5 milyon Euro fon sağlandı. Dünyanın en büyük ve en eğlenceli iyilik koşusunda tekerlekli sandalyeli koşucular dahil olmak üzere koşuya katılan 120 bin kişi 1 milyon 103 bin 276 kilometre yol kat etti. İzmir’den dünya şampiyonunun çıktığı koşuyu bir de koşan birinin gözünden yaşamaya ne dersiniz?



