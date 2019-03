Xbox One için Game Pass’e yeni AAA oyun ekledi

Geleceğin oyun sistemi olarak gösterilen aboneliğe dayalı oyun sistemi olan Game Pass, her ay karşımıza AAA yapımlar ile çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Shadow of the Tomb Raider ve bu ay da Batman Arkham serisini ücretsiz olarak sunan Game Pass, bugün sürpriz bir oyun ile karşımıza çıktı.

Ocak ayında Just Cause 3’ü Game Pass‘e dahil eden Microsoft, bugün ise serinin son oyunu olan Just Cause 4’ü sistemine dahil etmeyi başardı.

Sessiz sedasız Game Pass kütüphanesine eklenen Just Cause 4, henüz tüm kullanıcılara sunulmuş değil.

Reddit’te bazı kullanıcılar Just Cause 4’ün Game Pass’e eklendiğini söylese de bazılarında hala oyun ücretsiz olarak görünmüyor.

Microsoft muhtemelen bugün resmi sosyal medya hesaplarından Just Cause 4’ün sisteme dahil edildiğini açıklayacaktır.

Bakalım Game Pass’e Nisan ayında hangi AAA yapım eklenecek? Bekleyip göreceğiz.

