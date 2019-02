Xbox One oyunları için kaçırılmayacak kampanya

Türkiye’de oyun fiyatlarının fırlayıp gittiği bugünlerde maalesef ki konsollara oyun almak çok zorlaşmıştı. Zaman zaman firmaların yaptığı indirimler ile geçen yılın oyun fiyatlarına denk gelen oyunlar, oyuncuların züğürt tesellisi olmuştu.

Microsoft bugün Xbox One oyunlarında oldukça güzel indirimler yaparak karşımıza çıkıyor. Assassin’s Creed ve Far Cry serisi gibi popüler oyunlarda yapılan indirimleri mutlaka değerlendirmelisiniz. İndirime giren XB1 oyunlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirime giren Xbox One oyunları

Albedo: Eyes from Outer Space

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Assassin’s Creed Unity

Battleship

BLACKHOLE: Complete Edition

BUTCHER

Child of Light

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Darksiders III

Far Cry 3 Classic Edition

Far Cry 4

Far Cry 5

Far Cry Primal

Farming Simulator 17

Final Star

Fishing Sim World

FOR HONOR Standard Edition

Forza Horizon 3 Standard Edition

Grand Theft Auto V

Hand of Fate 2

Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard

Hungry Shark World

Just Dance 2019

MONOPOLY Plus

Morphite

Need for Speed

Need for Speed Rivals

Planet of the Eyes

Rayman Legends

Redout: Lightspeed Edition

RIDE 3

RISK

Sigi – A Fart for Melusina

South Park: The Fractured but Whole

Spyro Reignited Trilogy

STEEP

The Count Lucanor

The Crew 2 Standard Edition

The Mooseman

The Path of Motus

Thumper

Tom Clancy’s The Division

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Standard Edition

Trackmania Turbo

Transference

TRIVIAL PURSUIT LIVE!

Unbox: Newbie’s Adventure

Uno

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs 2

