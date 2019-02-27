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Xbox One oyunları için kaçırılmayacak kampanya

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TEKNOLOJİ  | 27.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

Özellikle XB1’da Assassin’s Creed serisini oynamak isteyenler bu kampanyaya mutlaka göz atmalı.

Xbox One oyunları için kaçırılmayacak kampanya

Türkiye’de oyun fiyatlarının fırlayıp gittiği bugünlerde maalesef ki konsollara oyun almak çok zorlaşmıştı. Zaman zaman firmaların yaptığı indirimler ile geçen yılın oyun fiyatlarına denk gelen oyunlar, oyuncuların züğürt tesellisi olmuştu.

Microsoft bugün Xbox One oyunlarında oldukça güzel indirimler yaparak karşımıza çıkıyor. Assassin’s Creed ve Far Cry serisi gibi popüler oyunlarda yapılan indirimleri mutlaka değerlendirmelisiniz. İndirime giren XB1 oyunlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirime giren Xbox One oyunları

Albedo: Eyes from Outer Space
Assassin’s Creed IV: Black Flag
Assassin’s Creed Odyssey
Assassin’s Creed Origins
Assassin’s Creed Rogue Remastered
Assassin’s Creed Syndicate
Assassin’s Creed The Ezio Collection
Assassin’s Creed Unity
Battleship
BLACKHOLE: Complete Edition
BUTCHER
Child of Light
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
Darksiders III
Far Cry 3 Classic Edition
Far Cry 4
Far Cry 5
Far Cry Primal
Farming Simulator 17
Final Star
Fishing Sim World
FOR HONOR Standard Edition
Forza Horizon 3 Standard Edition
Grand Theft Auto V
Hand of Fate 2
Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard
Hungry Shark World
Just Dance 2019
MONOPOLY Plus
Morphite
Need for Speed
Need for Speed Rivals
Planet of the Eyes
Rayman Legends
Redout: Lightspeed Edition
RIDE 3
RISK
Sigi – A Fart for Melusina
South Park: The Fractured but Whole
Spyro Reignited Trilogy
STEEP
The Count Lucanor
The Crew 2 Standard Edition
The Mooseman
The Path of Motus
Thumper
Tom Clancy’s The Division
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Standard Edition
Trackmania Turbo
Transference
TRIVIAL PURSUIT LIVE!
Unbox: Newbie’s Adventure
Uno
Valiant Hearts: The Great War
Watch Dogs 2

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xbox xbox one

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