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Xiaomi 12 için bekleyiş biraz daha uzun sürebilir

03.01.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi'nin yeni akıllı telefon ailesi Xiaomi 12'nin ne zaman Çin dışına çıkıp, global pazarda satışa sunulacağı merak ediliyor. Bir sızıntı kaynağının ise Xiaomi 12'nin global çıkış tarihi için çarpıcı biri iddiası var.

Xiaomi 12 için bekleyiş biraz daha uzun sürebilir

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X'ten oluşan Xiaomi 12 ailesi, aralık ayının sonunda görücüye çıktı. Fakat akıllı telefonlar görücüye çıkmasına rağmen, Çin'in dışına çıkamadı. Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonlarını şimdilik Çin'de piyasaya sürdü. Xiaomi 12 ailesinin ne zaman Çin dışına çıkıp, global pazarda satışa sunulacağı merak edilirken, bir sızıntı kaynağı çarpıcı bir iddia ortaya attı.

XIAOMI 12'NİN KÜRESEL ÇIKIŞI İÇİN TARİH VERDİ

Ünlü bir sızıntı kaynağı, Xiaomi 12 serisinin şubat ayının sonunda veya mart ayının başında Çin dışındaki pazarlarda piyasaya sürüleceğini öne sürdü.

Xiaomi 12

Xiaomi'nin önceki nesil amiral gemisi Mi 11 serisi, Aralık 2020'nin sonlarında Çin'de piyasaya sürülmüş ve 8 Şubat 2021'de küresel pazarlara sunulmuştu.

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Eğer söz konusu iddia gerçek ise, Xiaomi 12 serisinin küresel pazarlara sunulması konusunda Mi 11 serisine nazaran küçük bir gecikme yaşanacak.

Bu da Xiaomi 12'yi bekleyen tüketiciler için olumsuz bir gelişme olarak kaydediliyor.

Ancak Xiaomi konu hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmuş değil.

XIAOMI 12 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Xiaomi 12 serisinin küresel çıkış tarihi henüz kesin olarak bilinmese de, telefonların özellikleri resmi tanıtım sayesinde tüm detayları ile biliniyor. Özetleyecek olursak, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro modelleri Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden güç alıyor. Xiaomi 12X'e ise Snapdragon 870 işlemci güç veriyor. Serinin en gelişmiş modeli QHD+ ekran, 120W hızlı şarj ve 50 MP üçlü kamera sistemi sunan Xiaomi 12 Pro olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi 12X'in fiyatı 3.199 yuan (yaklaşık 502 dolar), Xiaomi 12'nin fiyatı 3.699 yuan (yaklaşık 581 dolar) ve Xiaomi 12 Pro'nun fiyatı ise 4.699 yuan ( yaklaşık 738 dolar) olarak listeleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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