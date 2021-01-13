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  4. Xiaomi Black Shark 4 AnTuTu puanı ile şaşırttı!

Xiaomi Black Shark 4 AnTuTu puanı ile şaşırttı!

13.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Black Shark 4 AnTuTu puanı ile şaşırttı!

Xiaomi Black Shark 4'ün AnTuTu puanı ortaya çıktı. Xiaomi'nin yeni nesil oyuncu telefonuna ait olduğu söylenen test sonucu, Black Shark 4'ün şaşırtıcı bir şekilde Snapdragon 888 işlemcili ilk telefon olan Xiaomi Mi 11'den daha iyi sonuçlar aldığını gösteriyor.

Xiaomi Black Shark 4'ün duyurusu aslında geçtiğimiz günlerde resmi olarak yapıldı. Redmi'nin en yetkili ismi Lu Weibeing, Weibo'da yayınladığı gönderisinde Xiaomi'nin yeni nesil oyuncu telefonu Black Shark 4'ün bazı özelliklerini paylaştı. Fakat en çok merak edilen konu Xiaomi Black Shark 4'ün nasıl performans göstereceği idi. Bu anlamda yeni bir ekran görüntüsü ortaya çıktı ve Xiaomi Black Shark 4'ün AnTuTu puanı göründü.

İŞTE XİAOMİ BLACK SHARK 4'ÜN ANTUTU PUANI

Black Shark 4'e ait olduğu söylenen ekran görüntüsüne göre, Shark-KSR A0 model numarasına sahip akıllı telefon AnTuTu'dan 788 bin 505 puan alıyor. Bu puan tek başına kullanıldığında birçok kişi için fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak sonuç, Snapdragon 888 işlemcili Xiaomi Mi 11'in AnTuTu puanı ile karşılaştırıldığında oldukça şaşırtıcı oluyor. Zira Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisini kullanan Xiaomi Mi 11, AnTuTu'dan 708 bin 425 puan alıyor. Geçtiğimiz gün resmileşen iQOO7'nin AnTuTu puanı ise 752 bin 935 puan. Xiaomi Black Shark 4, paylaşılan sonuçlara bakıldığında AnTuTu'da yeni bir rekor kırabilir gibi görünüyor. Tabii bunu Xiaomi, söz konusu telefonu detaylarıyla birlikte tanıttığında daha net anlayabileceğiz.

Xiaomi Black Shark 4

XİAOMİ BLACK SHARK 4 NASIL ÖZELLİKLERİ SAHİP OLACAK?

Xiaomi Black Shark 4 özellikleri için Redmi'nin en yetkili ismi olan Lu Weibeing, telefonun 120W hızlı şarj desteği ile 15 dakikada tam dolum sağlayacak 4.500 mAh değerinde bir batarya ile geleceğini doğrulamıştı. Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonundan beklentiler ise Snapdragon 888 işlemcisini kullanması ve 8 GB RAM desteği ile gelmesi yönünde.

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