HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi deprem tahmin sistemi ölümleri azaltabilir

Xiaomi deprem tahmin sistemi ölümleri azaltabilir

08.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi deprem tahmin sistemi birçok kullanıcı tarafından bekleniyordu. Özellikle depremin yoğun olduğu bölgelerde kritik bir kullanım sağlayabilir. Hadi gelin konuyla ilgili bütün detaylara birlikte göz atalım.

Xiaomi deprem tahmin sistemi ölümleri azaltabilir

Dünyanın önemli bir bölümü yoğun deprem tehlikesi ile karşı karşıya. Özellikle Asya bölgesi çok sert depremler yaşayabiliyor. Bu durumun farkında olan şirket, Çin başta olmak üzere büyük bir çalışma başlattı. Bu çalışma doğrultusunda depremler için erken uyarı sistemi oluşturuldu.

Yapılan son testlere göre Çin’in 25 kentinde kullanılabilir bir sistem ortaya çıkarıldı. Yaklaşık olarak 35 depremin tespit edildiği söylendi. Aslına bakacak olursak yeni teknolojinin temel yapısı oldukça basit.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri içerisinde yer alan Xiaomi, deprem tahmin sistemleri ile ilgili bazı yeni çalışmalar yürütüyor. Bugüne kadar devam eden çalışmalar sonucunda büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan yaklaşık 35 deprem tespit edildi.
Tüm bu gelişmeler ile birlikte depremlerde ölü sayısının büyük bir azalma kaydedeceği tahmin ediliyor. Akıllı telefonlarda yer alan yerleşik sensör sistemleri bunu sağlayabiliyor. Eğer sismik sinyaller tespit edilir ve bunun yaratabileceği deprem ortaya çıkarılırsa cihazınız erken uyarı veriyor. Kısacası depreme önceden hazırlıklı hale gelebiliyorsunuz.

Bu yeni teknolojinin özellikle Asya ülkelerinde yoğun bir şekilde kullanılması bekleniyor. Dünyanın en fazla deprem olan bölgeleri içerisinde yer alan Güneydoğu Asya ülkeleri hasar miktarını azaltabilir. Şirketin bu yeni çalışması henüz araştırma ve geliştirme aşamasında. Peki sizce Xiaomi erken deprem uyarı sistemi can kayıplarını önleyebilir mi?

Kripto para piyasası yine ekside

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
WWDC 2021 yaklaştıkça yeni bilgiler gelmeye devam ediyorWWDC 2021 yaklaştıkça yeni bilgiler gelmeye devam ediyor
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Anahtar Kelimeler:
deprem Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.