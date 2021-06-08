Xiaomi deprem tahmin sistemi ölümleri azaltabilir

Dünyanın önemli bir bölümü yoğun deprem tehlikesi ile karşı karşıya. Özellikle Asya bölgesi çok sert depremler yaşayabiliyor. Bu durumun farkında olan şirket, Çin başta olmak üzere büyük bir çalışma başlattı. Bu çalışma doğrultusunda depremler için erken uyarı sistemi oluşturuldu.

Yapılan son testlere göre Çin’in 25 kentinde kullanılabilir bir sistem ortaya çıkarıldı. Yaklaşık olarak 35 depremin tespit edildiği söylendi. Aslına bakacak olursak yeni teknolojinin temel yapısı oldukça basit.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri içerisinde yer alan Xiaomi, deprem tahmin sistemleri ile ilgili bazı yeni çalışmalar yürütüyor. Bugüne kadar devam eden çalışmalar sonucunda büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan yaklaşık 35 deprem tespit edildi.

Tüm bu gelişmeler ile birlikte depremlerde ölü sayısının büyük bir azalma kaydedeceği tahmin ediliyor. Akıllı telefonlarda yer alan yerleşik sensör sistemleri bunu sağlayabiliyor. Eğer sismik sinyaller tespit edilir ve bunun yaratabileceği deprem ortaya çıkarılırsa cihazınız erken uyarı veriyor. Kısacası depreme önceden hazırlıklı hale gelebiliyorsunuz.