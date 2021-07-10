Xiaomi IMEI kopyalamayı engelleyecek

Malum, ülkemizde akıllı telefonlar üzerinden hayli yüksek vergiler alınıyor. Bu vergilerin üzerine, döviz kurları da yüksek seyredince ortaya pek de hazzetmediğimiz fiyat etiketleri çıkıyor. Dışarıda 200 dolara duyurulan bir telefon Türkiye’ye geldiğinde 2500 TL ve üzeri fiyatlarla etiketlendiriliyor. Hatta son dönemde bu etiketler 3000 TL’yi bile aşmaya başladı.

Üst segment modellerde ise durum biraz daha vahim. Hal böyle olunca pek çok insan, daha ucuz olan, garantisiz kaçak telefonlara yöneliyorlar.

Kaçak telefonları ülkemizde kullanmanın ise iki farklı yolu var. Birincisi pasaportunuza kaydettirerek telefonu yasal hale getirmek. Bu durumda da cebinizden 2000 TL civarında bir para çıkıyor. Ayrıca telefonu sadece pasaport sahibinin ismine kayıtlı hatlar ile kullanabiliyorsunuz.

İkinci adım ise telefona yasal olmayan yollarla IMEI klonlamak. Böylece telefon Türkiye içerisinde kullanılabilir hale gelecek. Açıklanan son raporlara göre Xiaomi, cihazlarına IMEI kaydını imkansız kılan bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Eğer bu gerçekleşirse, kaçak Xiaomi modellerinin de sonu gelmiş olacak.

Hali hazırda bahse konu teknoloji iPhone modellerinde mevcut. Xiaomi modellerine ne zaman geleceğini ise önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.

Eğer bu söylentiler doğru çıkarsa Türkiye’deki Xiaomi kullanıcısı sayısında önemli bir düşüş yaşanabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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