Xiaomi, iPhone'lardaki özelliği beta olarak yayınlıyor

Güncelleme konusunda en fazla çalışan şirketlerden birisi de hiç şüphesiz Xiaomi. Bu aralar MIUI 12.5 kararlı sürümü kullanıcılara dağıtılıyor. Böylece akıllı telefonlarda yeni bazı özelliklerin daha fazla kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor. Şirketin Avrupa’da ve Hindistan’da rekabet edebilmesi için bu güncellemeler kritik öneme sahip.

XIAOMI'DEN PİL SAĞLIĞI ADIMI

Akıllı telefonların pil sağlığını gösterecek olan yeni bir özellik ise beta güncellemeler ile birlikte kullanıcılara aktarılıyor. Pil sağlığı birçok akıllı telefon için önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz üzere iPhone'lar başta olmak üzere birçok marka bu özelliği kullanıyor. Ancak iPhone ilkler arasında yer alıyor diyebiliriz.

Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 10 Ultra, Mi 10, Mi 10 Pro ve Redmi K40 gibi cihazlarda da şu sıralar pil sağlığı ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Böylece depolama sıcaklığı, depolama kapasitesi ve pili etkileyen birçok unsur cihazlarda gösterilecek. Kullanıcılar mevcut akıllı telefonlar hakkında daha fazla bilgiye kavuşabilecek.

Henüz beta aşamasında olan bu güncelleme tüm kullanıcılara dağıtılacak. Sistem Ayarları> Güç Tasarrufu ve Pil> Pil sayfası bölümünden bu güncellemenin size gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Peki sizce bu özellik kullanıcılara önemli bir avantaj sunabilir mi?

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