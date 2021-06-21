Lei Jun açıkladı! 2 milyondan fazla kullanıcısı var

Xiaomi Mi 6, 2017 yılında çıkmış ve birçok kişi tarafından "uygun fiyatlı amiral gemisi" olarak nitelendirilmişti. Akıllı telefon satışlarıyla da Mi serisinin popülerliğini artırmış ve Xiaomi'nin yüzünü güldürmüştü. Mi 6'nın sonrasında ise Xiaomi Mi 8, Mi 9, Mi 10 ve Mi 11 serisini tanıtarak yoluna devam etmişti. Ancak Xiaomi CEO'su Lei Jun paylaştıklarına göre hala Mi 6'dan vazgeçemeyenler var.

İŞTE LEİ JUN'UN XIAOMI MI 6 AÇIKLAMASI

Lei Jun, Weibo'da Xiaomi Mi 6'nın 2,15 milyon mevcut kullanıcısı olduğunu duyurdu. Bu, 4 yaşından büyük bir telefon için özellikle de bir Android telefon için önemli bir kullanıcı sayısı. Çünkü bildiğiniz üzere Android telefonların uzun ömürlü olmadığı konusunda yaygın bir söylenti var. Mi 6 ise son kullanıcı sayısına bakılırsa bu söylentiyi bir nevi ortadan kaldırıyor.

XIAOMI MI 6'NIN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 6'nın özellikleri arasında 5.15 inç FHD LCD ekran, Snapdragon 835 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB'a kadar genişletilmeyen depolama alanı bulunuyordu. Telefon, arka tarafında 12 MP çözünürlüğünde iki adet kameraya yer veriyor, ikincil kamera 2x optik zoom telefoto kamera kamera olarak görev yapıyordu. Ön tarafta 8 MP'lik bir selfie kamerası mevcuttu. Cam veya seramik seçenekleri olan telefon, 18W hızlı şarj destekli 3.350 mAh pil ile geliyordu. Ayrıca telefonun herhangi bir kulaklık girişi de yoktu.

