Xiaomi Mi Mix 4 ürünü 2 ekrana sahip olacak

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli uzun süredir hakkında pek çok söylenti ortaya çıkan Mi Mix 4 olacak. Henüz Mi Mix 4’ün nasıl bir tasarıma sahip olacağını bilmiyoruz. Çünkü bu konuda çok fazla söylenti ortaya atıldı.

Kimisi Mi Mix 4’ün katlanabilir ekranla geleceğini söyledi. Kimisi ise Mi Mix 4’te içe rulo şeklinde sarılan bir ekran kullanılacağını iddia etti.

Şimdi ise Mi Mix 4 hakkında bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Son iddialara göre Mi Mix 4 yanlardan kavisli bir ekran yapısına sahip olacak. Ekran altına yerleştirilmiş bir öne kamera ile gelecek olan telefonun en önemli özelliği ise arka yüzünde ikinci bir ekrana yer verilecek olması.

Eğer bu söylenti doğruysa, Mi Mix 4’ün ana kamerası ile selfie fotoğrafları çekmek de mümkün olacaktır. Bu durumda ön kameraya ne kadar ihtiyaç var sorgulamak gerekiyor.

Akbank müşteri verileri Deepweb’te satılıyor iddiası!



