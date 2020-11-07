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Xperia 10 II Plus için kötü haber geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2020 10:29 | Son Güncelleme

Sony, Şubat ayında, 2019’da Xperia 10’un devamı niteliğindeki Xperia 10 II’yi duyurmuştu. Bu duyurudan sonra telefonun yeni sürümü hakkında iddialar gelmişti. Ancak bugün Sony 5G’ye odaklandığı için Snapdragon 720’li Xperia 10 II Plus modelinin iptal edildiği bildirildi.

Xperia 10 II Plus için kötü haber geldi

Çin’den gelen haberlere göre; Sony, 5G’de all-in yapmaya karar verdi ve bu nedenle Snapdragon 720 ile geliştirilen Xperia 10 II Plus’ı iptal etmiş. Telefon, XQ-AQ52 / 53’ü taşıyan EEC veritabanında daha önce görünmüştü. Ancak 5G’nin hızlı bir şekilde yaygınlaşmasından dolayı bu telefon tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı.

Sony’nin 5G’ye odaklanmasının ardından iptal edilen bu telefonun 2021 yılında farklı bir yonga seti ile geleceği düşünülüyor. Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alması beklenen yeni telefonun, önümüzdeki yıl içerisinde ilk çeyrekte tanıtılması bekleniyor.

Kamera konusunda şeytanın bacağını kırmayı başaran Sony, yeni modelinde de yine üçlü kamera kurulumuna yer verecektir. Bu kameraların ana kamerası muhtemelen 64 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Tasarımsal açıdan Xperia 1’in tasarımına benzeyeceği söylenen yeni model hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Sony, akıllı telefon pazarından bir dönem çekilmeyi düşünmüştü. Ancak son dönemde tanıttığı hem amiral gemisi hem de orta segment modelleri Sony’nin şahlanmasını sağladı. COVID-19 döneminde bile satışların düşmesinden fazla etkilenmeyen Sony, bakalım önümüzdeki yıl nasıl bir satış grafiği sergileyecek?

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