Yabancı birinin sevdiğiniz kişi kılığına girmiş olması durumu: Capgras Sendromu

Capgras sendromu adıyla bilinen bu psikolojik rahatsızlık ilk kez 1923 yılında Fransız psikiyatr Jean Marie Joseph Capgras tarafından detaylı bir şekilde araştırılmıştır. Bu sendrom genellikle darbeye bağlı olarak kafa travmaları ya da Alzheimer gibi hastalık durumlarında görülür. Ancak Capgras aracılığıyla yapılan çalışmada ilk vaka olarak mirasına konabilmek ve mülkünü elinden alabilmek amacıyla önce kocasının ve sonra kızının yerini alan sahtekarlardan – ya da gerçeğin tamamıyla benzeri olan kopyalardan – söz eden bir kadının vakasını kayda geçmiştir. Bu saplantılı ve uç fikir kendisinden başka psikolojij rahatsızlık ya da zihinsel bozukluk nedeniyle oluşmadığı için daha da ilginç ve karmaşık bir hal almıştır.

Capgras sendromu yaşayan kişi ebeveynlerinin, eşinin, kardeşinin, köpeğinin, hatta kimi durumlarda, kendisinin bile bir “sahtekar” olduğuna inanır. Ünlü sinirbilimci Prof. Vilayanur S. Ramachandran, “Phantoms In The Brain” adlı kitabında, annesinin ve babasının birer “sahtekar” olduğunu söyleyen Capgras sendromlu bir gencin durumunu anlatır. Gencin herhangi bir duyguyu deneyimlemek ya da yüzleri tanımak konusunda bir sıkıntısı yoktur. Ne var ki, tanıdık yüzler söz konusu olduğunda herhangi bir duygu hissedemiyor ve dolayısıyla anne babasının gerçek anne babası olmadığını, tıpkı onlara benzeyen fakat onların yerine geçmiş birer “sahtekar” olduklarını düşünüyordu.