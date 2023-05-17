Yağışlar aniden bastıracak! Meteoroloji tek tek sıraladı: İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurttaki hava durumuna dair son tahminlerini paylaştı. Buna göre; İstanbul ve Ankara'da gece yarısı saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 17 il ise gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıldı. İşte yurtta hava durumundan son ayrıntılar...

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YAĞIŞLAR MARMARA'DA KUVVETLİ

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SEL, SU BASKINI, DOLU, YILDIRIM, HORTUM...

Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

17 İLE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteroroloji 17 il için sarı kodlu uyarı yayımlayarak gök gürültülü sağanağa karşı uyardı. İşte o iller: Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce.