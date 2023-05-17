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  4. Fransız gazetesi Le Monde’un Türkiye seçim haritasındaki hata Yunanistan’ı kızdırdı! Haritayı kaldırdı ama...

Fransız gazetesi Le Monde’un Türkiye seçim haritasındaki hata Yunanistan’ı kızdırdı! Haritayı kaldırdı ama...

17.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden biri olan Le Monde’un 14 Mayıs’ta Türkiye’de gerçekleşen seçimlere ilişkin olarak bilgi verdiği haberinde kullandığı harita Yunanistan’ı kızdırdı. Fransız gazetesinin internet sitesinde Türkiye seçimlerinde kullandığı haritada birçok Yunan adasını Türkiye sınırına dahil etmesi Atina’yı sinirlendirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, hatanın düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Fransız gazetesi Le Monde’un Türkiye seçim haritasındaki hata Yunanistan’ı kızdırdı! Haritayı kaldırdı ama...

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri Türkiye kadar dünyadan da yakından takip edildi. Türkiye seçimleri birçok dünyaca ünlü gazete ve internet sitesinin manşetlerindeki yerini aldı. Politico’nun haberine göre, dünyaca ünlü Fransız Le Monde Türkiye seçim sonuçlarını açıkladığı haberinde Yunan adalarının bir kısmı Türkiye’ye dahil edilince Yunanistan kanadının tepkisini çekti.

KISA SÜREDE KALDIRDI

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Le Monde'un internet sitesinin İngilizce versiyonunda yer alan harita, Yunan adaları Sakız, Sisam, İkaria, İstanköy, İos, Amorgos ve Rodos'un Pazar günkü seçimlerde Türk muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini gösteriyordu. Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın verdiği talimatla Le Monde ile iletişime geçti. Fransız gazetesi Yunanistan yetkililerden gelen talebi olumlu karşıladı ve siteden Türkiye haritasını kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Yunanistan yunan adaları

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