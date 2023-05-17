Fransız gazetesi Le Monde’un Türkiye seçim haritasındaki hata Yunanistan’ı kızdırdı! Haritayı kaldırdı ama...

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri Türkiye kadar dünyadan da yakından takip edildi. Türkiye seçimleri birçok dünyaca ünlü gazete ve internet sitesinin manşetlerindeki yerini aldı. Politico’nun haberine göre, dünyaca ünlü Fransız Le Monde Türkiye seçim sonuçlarını açıkladığı haberinde Yunan adalarının bir kısmı Türkiye’ye dahil edilince Yunanistan kanadının tepkisini çekti.

KISA SÜREDE KALDIRDI

Le Monde'un internet sitesinin İngilizce versiyonunda yer alan harita, Yunan adaları Sakız, Sisam, İkaria, İstanköy, İos, Amorgos ve Rodos'un Pazar günkü seçimlerde Türk muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini gösteriyordu. Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın verdiği talimatla Le Monde ile iletişime geçti. Fransız gazetesi Yunanistan yetkililerden gelen talebi olumlu karşıladı ve siteden Türkiye haritasını kaldırdı.