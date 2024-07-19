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  4. Yağlarını aldırınca kendini paylaşmaya doyamadı! Demet Akalın siyah bikinisiyle poz verdi

Yağlarını aldırınca kendini paylaşmaya doyamadı! Demet Akalın siyah bikinisiyle poz verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.07.2024 12:07
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Her açıklaması ve her paylaşımı sosyal medyada büyük ses getiren ünlü şarkıcı Demet Akalın son dönemde verdiği kilolar ile gündemdeydi. 6 kilo yağ aldırıp 11 kilo veren Akalın kendini paylaşmalara doyamadı. Ünlü isim son olarak siyah bikinisiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

MYNET-Sahne tarzı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Demet Akalın son günlerde verdiği kilolar ile gündemde.

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6 KİLO YAĞ ALDIRDI

Mide ameliyatı olmadan kilo veren ünlü isim 6 kilo yağ aldırdığını ve şimdiye kadar 11 kilo verdiğini açıklamıştı. Akalın 'diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek.' demişti.

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Akalın fit haline kavuştuktan sonra kendini paylaşmalara doyamadı. Son olarak yeni şarkısının sözlerini paylaşan ünlü isim siyah bikinisiyle de poz verdi.

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YORUM YAĞDI

Akalın'ın bu pozlarına kısa sürede beğeni yağdı. Ünlü isme 'harika görünüyorsun', 'çok iyi oldun', 'efsane geri döndü' gibi yorumlar yapıldı.

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Demet Akalın
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